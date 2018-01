MuseumsTalk – Ich rede mit! – Österreich hat gewählt – was nun?

Impulsvortrag & Diskussion

mit Dr. Erhard Chvojka

Fr, 19.1.2018, 17.30-19.00

Beim MuseumsTalk kommen Themen aus den Bereichen Politik, Kultur & Gesellschaft zur Sprache. Nach einem etwa 30 minütigen Impulsvortrag sind Sie am Zug:

Fragen Sie, hinterfragen Sie, diskutieren Sie!

Wir wissen nicht alles, aber was wir wissen ist: Es ist gut miteinander zu reden!

Worum ging es bei der Nationalratswahl? Was wurde gewählt? Wie funktioniert eine Regierungsbildung?

Welche Möglichkeiten bietet das Wahlergebnis? (Wie ist der Stand der Koalitionsverhandlungen?) Ist die österreichische Parteienlandschaft im Umbruch? Wer bleibt und wer geht?

Gab es in der Vergangenheit bereits ähnliche Situationen?

Und wie geht es Ihnen mit den aktuellen Entwicklungen? Was ist Ihre Meinung?

Zum Vortragenden:

Erhard Chvojka: Studium der Geschichte in Wien, München und Cambridge. Wissenschaftlicher Mitarbeiter an Universitäten in Österreich und Deutschland. Derzeit Fachreferent für Politik & Gesellschaft an der VHS Wien.

