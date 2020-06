Stille, Ekstase, Glück – Wie ich als Mönch meditieren lernte und Tantrismus entdeckte

Schon in seiner Jugend ist Heining hin- und hergerissen zwischen religiöser Schicksalsergebenheit und der Entdeckung seiner Sexualität. Als der Wehrdienst droht, fügt er sich der “Unterscheidung der Geister” und tritt in ein Benediktinerkloster ein. Aber der Zölibat hält sein Versprechen nicht, sondern stürzt den jungen Mönch nur noch tiefer in die Krise. Diese Sinnkrise findet ihren vorläufigen Höhepunkt, als Heining einem umschwärmten Mitbruder nicht länger widerstehen kann. Die Ereignisse eines heißen Sommertages setzen eine Kaskade von Ereignissen in Gang, die den jungen Mönch an dem gewählten Lebensweg zweifeln lassen. Heining muss sich schließlich fragen, ob sein Selbstentwurf mit den Dogmen der Katholischen Kirche vereinbar ist.

Heiliger oder Gosse, Orden oder Orgasmus, Kloster oder Ekstase – Armin Heining erzählt in seiner ungeschönten Autobiographie packend von seinen prägenden Jugendjahren: Dem verzweifelten Ringen um ein authentisches Leben zwischen Sexualität und Spiritualität, der Hoffnung auf Heilung seelischer Verwirrungen sowie der erleuchtenden und beglückenden Erkenntnis, dass auch der verschlungenste Weg einem Plan folgt.

Heute bereist der erfolgreiche Theologe und Pädagoge Armin Heining die Welt, um Männern in Europa und Übersee die Kunst der spirituellen Sexualität zu lehren.

"Stille, Ekstase, Glück" von Armin Heining ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-05031-0 zu bestellen.

