(Mynewsdesk) München ? Geborgenheit, Schutz, Liebe: Kaum etwas prägt Kinder so stark wie die Bindung zu den Eltern. Doch nicht alle Kinder haben das Glück in einem liebevollen Zuhause aufzuwachsen. Gewalt, Krieg und Flucht, aber auch die Befindlichkeiten und Verwerfungen in den wohlhabenden Ländern, hinterlassen tiefe Spuren in der Seele eines Kindes. Die SOS-Kinderdörfer weltweit […]

(Mynewsdesk) München ? Hurrikan Irma hat auch die SOS-Kinderdörfer in der Karibik sowie im US-Bundestaat Florida in Mitleidenschaft gezogen. ?Glücklicherweise wurden jedoch weder SOS-Kinder und -Mitarbeiter noch unsere Unterstützten verletzt?, erklärte Jillian Smath, Leiterin des SOS-Kinderdorfes in Florida. Gleiches meldeten SOS-Mitarbeiter aus Haiti und der Dominikanischen Republik. In Florida wurden die SOS-Kinder und -Mitarbeiter vor […]

(Mynewsdesk) München ? Überflutungen, Erdrutsche, Stromschläge ? über 1.500 Menschen sind seit Beginn der Monsunzeit im Juni in Nepal, Indien und Bangladesch ums Leben gekommen. Mehr als 45 Millionen Menschen sind direkt von den Überschwemmungen betroffen, unter ihnen 16 Millionen Kinder. Die Einrichtungen der SOS-Kinderdörfer in den Katastrophengebieten blieben verschont. ?Es ist ein Wunder, dass […]

(Mynewsdesk) Sie mussten unter Lebensgefahr flüchten, doch nun sind sie endlich wieder Zuhause: Sechs Monate nach der Evakuierung sind SOS-Kinder und -Mütter ins Kinderdorf in der südsudanesischen Hauptstadt Juba zurückgekehrt. Auch wenn es landesweit immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen kommt, hat sich die Sicherheitslage in Juba stabilisiert. „Wir haben eine schlimme Zeit hinter uns“, sagt […]

(Mynewsdesk) * SOS TV mit Lang- und Kurzdokumentationen aus der Produktion der SOS-Kinderdörfer weltweit im November und Dezember 2015 * In deutscher Erstausstrahlung: Dokumentationen über Dschibuti und Bosnien * Kurzdokumentationen u.a. über Liberia und die Herausforderungen der Ebola-Krise sowie ein Skateboardprojekt in Palästina * Ausblick: SOS TV mit Asienschwerpunkt im Frühjahr 2016, darunter Dokumentation über […]

Jetzt können Fußballbegeisterte mit Herz für Kinder und Jugendliche in Not ihre eigene One World Futbol Spendenaktion von Deutschland aus starten!

Der fast unzerstörbare One World Futbol gelangt als Spende an Friedens- und Entwicklungsprojekte, die auf der ganzen Welt auf die Kraft des Spielens setzen. Doch wo kann man spenden? Bei jedem, der eine Kampagne startet. Und das ist jetzt ganz leicht: Das One World Futbol Project ermöglicht deutschen Fußballfreunden ab