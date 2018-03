„Wanna Cry“ war ein Weckruf: Die Cyber-Attacke mit dem Erpressungstrojaner traf im Mai 2017 hunderttausende Rechner in über 100 Ländern. Aber wie kann nur ein Schadprogramm gleichzeitig Unternehmen, Krankenhäuser und sogar Geheimdienste in der ganzen Welt lahmlegen? Die Antwort hat einen Namen: Microsoft. Auch staatliche und öffentliche Verwaltungen von Helsinki bis Lissabon operieren mit der […]

Allein der Staat muss infolge der Insolvenz von Air Berlin mit Ausfällen bis zu 200 Millionen Euro rechnen. Das geht aus einem vertraulichen Bericht der Insolvenzverwalter von Air Berlin hervor, der WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt. Auch für Kunden und Mitarbeiter gibt es schlechte Nachrichten. Der 112seitige Bericht wurde am heutigen Mittwoch dem Gläubigerausschuss […]

(Mynewsdesk) FGH, 2017 ? Sichere Orientierung in der betriebsamen Bahnhofshalle durch Übertragung der aktuellen Lautsprecheransagen über das Hörgerät direkt und verständlich ins Ohr und stets auf dem Laufenden mit akustischen Hinweisen zum Status der Wäsche in der Waschmaschine auf dem gleichen Weg ? der Hörgerätemarkt zeichnet sich durch eine hohe Innovationskraft aus und setzt gezielt […]

Die Digitale Transformation gehört heute zu den Top-Prioritäten in Unternehmen, Verbänden und Institutionen. Zwar gibt es an vielen Stellen noch Entwicklungsbedarf, dennoch werden immer mehr Digitalisierungsprojekte umgesetzt. Um die Erfolge der Digitalisierung sichtbar zu machen und innovative Herangehensweisen auszuzeichnen, verleihen Dimension Data und IDG Business Media unter der Schirmherrschaft der amtierenden Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries den […]

Elektroautos sollen das Klima retten, die Luft rein halten und die heimische Fahrzeugindustrie zukunftssicher machen. Aber sind die Stromnetze für Millionen von Elektroautos überhaupt gerüstet? Dieser Frage geht „planet e.“ am Sonntag, 10. September 2017, 16.30 Uhr, im ZDF nach: „Risiko Elektroauto – Stromnetz am Limit?“. Filmautor Manfred Kessler zeigt unter anderem am Beispiel von […]