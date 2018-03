START » Posts tagged with » thiopien

Äthiopien: Sauberes Trinkwasser für 6.000 Menschen München, 15. Februar 2018. Mit Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat die Stiftung Menschen für Menschen eine Trinkwasserversorgung für die Kleinstädte Lemi und Robite, rund 600 Kilometer nördlich von Addis Abeba in der Projektregion Wogdi, fertiggestellt. Durch das neue Wasserreservoir werden die rund 6.000 Einwohner mit sauberem Trinkwasser versorgt. Am 8. […]

Gemeinsam für bessere Schulbildung in Äthiopien München, 28. Dezember 2017. Die 433. Schule, die von Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe gebaut wurde, konnte vor kurzem in Kelecha Jibat in der äthiopischen Region Dano eröffnet werden. Finanziert wurde die Schule von Sportler gegen Hunger, einer Aktion der Oldenburgischen Volkszeitung und des Kreissportbundes Vechta. Die neue Schule bietet künftig Platz für […] Weiterlesen …

Wiederbewaldungsprojekt in Äthiopien vereinbart München/Duderstadt, 21. Dezember 2017. Die Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe (München) und die Heinz Sielmann Stiftung (Duderstadt) haben am Dienstag (19. Dezember) vereinbart, gemeinsam ein groß angelegtes Wiederbewaldungsprojekt in der äthiopischen Region Wogdi umzusetzen. „Eine nachhaltige Wiederbewaldung ist eine essentielle Lebensgrundlage für die Menschen in Äthiopien. Wir freuen uns sehr, dass wir […] Weiterlesen …

Äthiopien: Die Zwei-Euro-Dusche München, 30. November 2017. Manchmal kann eine kleine Erfindung die Welt verändern. In diesem Fall ist es ein Duschkopf aus Plastik in Äthiopien, den man mit ein paar Handgriffen auf einen normalen Wasserkanister schrauben kann. Hängt man den Kanister dann kopfüber an einem Balken auf und betätigt einen kleinen Hebel, regnet es aus dem Duschkopf. […] Weiterlesen …

Menschen für Menschen: Neues Kuratoriumsmitglied München/ Erfurt, 16. Oktober 2017. Die Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe hat den thüringischen Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee in das Kuratorium aufgenommen. „Wir freuen uns sehr, dass uns Wolfgang Tiefensee künftig mit seinem Wissen beratend zur Seite stehen wird. Er ist ein erfahrener Politiker und eine herausragende Persönlichkeit“, erklärte Dr. Sebastian […] Weiterlesen …

Hunger in Äthiopien – Hilfe dringend notwendig München/Agarfa, 10. August 2017. Seit wenigen Tagen rollen die mit Lebensmittel beladenen Lastkraftwagen der Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe wieder in die Dörfer in der Region Agarfa im Süden von Äthiopien. Dort werden die dringend benötigten Nahrungsmittel an aktuell 24.840 Kinder, Frauen und Männer verteilt. „Die Not ist nach wie vor groß. […] Weiterlesen …

Stiftung Menschen für Menschen: Neue Compliance-Beauftragte München, 31. Juli 2017. Zur neuen Compliance-Beauftragten der Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe wurde die Direktorin des Amtsgerichts Weilheim i. OB Regina Sieh berufen. Sie wird sich künftig um die Einhaltung der gesamten betrieblichen Compliance-Standards der Organisation kümmern. Regina Sieh wird Nachfolgerin von Karl Peter Puszkajler, dem Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht München […] Weiterlesen …

Stiftung Menschen für Menschen zum G20-Gipfel München, 6. Juli 2017. Die Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe fordert vor dem G20-Gipfel in Hamburg faire Chancen für die Menschen in Afrika. Der Kontinent stehe an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Jetzt sei es wichtiger denn je, Kinder, Frauen und Männer in armen Regionen dabei zu unterstützen, aus eigener Kraft […] Weiterlesen …

BITTENBINDER unterstützen Stiftung Menschen für Menschen München, 30. Mai 2017. Die Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe ernennt die Funk- und Soulband BITTENBINDER aus München zu Botschaftern. Die Band wird künftig die Hilfsorganisation ehrenamtlich in der Öffentlichkeit vertreten und Aktionen von Menschen für Menschen unterstützen. Die Ernennungsurkunde nahmen am Samstag (27. Mai 2017) Veronika Bittenbinder und Lidwine Reustle ( […] Weiterlesen …

Stiftung Menschen für Menschen informierte über Entwicklungsprojekte 29. Mai 2017, München/Frankfurt. Über 150 Teilnehmer aus Äthiopien und Deutschland kamen am vergangenen Samstag (27. Mai) zum Kongress „Engagement für Äthiopien – Menschen für Menschen hautnah“ nach Frankfurt, um sich aus erster Hand über die Entwicklungsprojekte von Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe und das Land Äthiopien zu informieren und die Menschen rund um die Hilfsorganisation kennenzulernen. […] Weiterlesen …