Adam – Henoch – Noah – Ijob – Sinn der menschlichen Existenz im Judentum und Islam Viele Charaktere aus unterschiedlichen religiösen Schriften haben mehr gemeinsam, als sich Anhänger dieser Religionen eingestehen möchten. Anschaulich und kompakt skizziert dieses Sachbuch die Gestalten Adam, Kain und Abel, Henoch, Noah und Ijob, wie sie im Judentum und im Islam dargestellt werden – und trägt somit zum besseren gegenseitigen Verständnis von Juden und Muslimen bei. Durch […]

Grundrechte und Arbeitsplatz – ein klares Bekenntnis zu einer Wertegemeinschaft in Europa Der Buch & Bild Verlag aus Nagold hat schon viele Erfolge mit den kleinen Mini-Lese-Büchern zur Berufsförderung erzielt. „Die Spenglergeschichte“, oder kleine Erzählungen über Metallbauer, Installateure, Feinwerkmechaniker und mehr werden von Firmen für das Marketing und den Kundenkontakt erfolgreich eingesetzt. Nun hat Hajo Schörle ein kleines Büchlein auf den Markt gebracht, das unsere Grundrechte zum […] Weiterlesen …

Ich denke oft … an die Rue du Docteur Gustave Rioblanc – Erinnerungen an eine einzigartige Welt der Toleranz Oft stecken heutzutage Aussagen über Toleranz der religiösen und kulturellen Viefalt nur voller leerer Worte, vor allem, wenn der Autor an seine Kindheit zurückdenkt. Die Jugend von Michel Michel steckte voller Menschen, die von den unterschiedlichsten Hintergründen kamen, aber ohne Probleme miteinander leben konnten, ohne dabei ihre eigene Kultur hinter sich zu lassen. Diese Menschen […] Weiterlesen …

Agenda 2011-2012: Zukunftsszenario – neue Autoritäten die alles versprechen Lehrte, 02.01.2017 Man nehme sich die Krim und die Ostukraine, macht Syrien platt, ruft nach Modernisierung von Atomwaffen, will Palästinenser ihr Land wegnehmen, wobei gerade erst ein erlogener Krieg im Irak beendet wurde. So nebenbei werden noch Flüchtlinge in gefährdete Krisengebiete zurückgeschickt. Ist das noch menschlich, christlich, Freiheit und Toleranz? Deutschland hat 2 Weltkriege verloren […] Weiterlesen …

Gott heißt Versöhnung: 50 Schüleressays zu Frieden und Religion Mit dem Friedenspotential verschiedener Religionen befassen sich 50 Marburger Schülerinnen und Schüler in vielfältigen Kurzbeiträgen, die Dr. Holger Speier gesammelt und herausgegeben hat. In „Gott heißt Versöhnung. 50 Marburger Schülerbeiträge für den Frieden“ (http://www.grin.com/de/e-book/319398/) (GRIN Verlag) untersuchen die Autoren, was Glaube für sie selbst und für den Weltfrieden bedeutet. Das Buch dient der schulischen und […] Weiterlesen …

WeSpeakMusic – Ein Weg zur Integration Die Frage, wie tausende junger Migranten in Deutschland integriert werden können, beschäftigt Politik und Gesellschaft. Wir müssen Sprachbarrieren überwinden und uns gegenseitig kennenlernen, dachte sich der Verein lifenotes e.V. und startete das bundesweite Projekt WeSpeakMusic. Mit Musik kennen Vereinsvorstand Ron Traub und sein Team sich aus, denn seit Jahren werden lifenotes Musikprojekte in vielen sozialen […] Weiterlesen …

Endlich – so kann Jeder ein Zeichen setzen – Toleranz wunderbar mit diesem Schmuckstück zum Ausdruck bringen! Es ist endlich soweit, unser Shop ist online. Nach nun gut einem Jahr sind wir stolz und freuen uns riesig, dass es nun los geht! Kurz zu uns: Preni Doni ist unsere Familien-Firma, die wir vor gut einem Jahr gegründet haben, Anja, unser „Familien-Oberhaupt“ hat ein Zeichen entworfen, das 3 Weltreligionen, Judentum, Moslems und Christen, […] Weiterlesen …

Union für Soziale Sicherheit – eine neue Partei stellt sich vor (Agenda 2011-2012) Lehrte, 2.1.2015 Die „Union für Soziale Sicherheit“ befindet sich in der Gründungsphase, ist aber als Agenda 2011-2012 ein guter alter Bekannter für über 5 Millionen User. Unwillkürlich fragt man sich, brauchen wir eine neue Partei? Ja, weil die Menschen genug von Parolen haben die für Toleranz und Partnerschaft, solide Staatsfinanzierung, erfolgreiche Wirtschafts-, Beschäftigungs-, […] Weiterlesen …

Dank für vier Jahre ehrenamtliches Engagement CELLE. Mende appellierte an die Ausschussmitglieder, sich auch weiterhin gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zu engagieren. Vor allem vor dem Hintergrund der Pegida-Märsche in vielen deutschen Städten sei eine erhöhte Wachsamkeit gegenüber antidemokratischen Tendenzen geboten. Um den erreichten Standard des Engagements in Celle zu halten, so Mende, seien auch in Zukunft finanzielle Förderungen notwendig. Die Stadt […] Weiterlesen …