Thomas Huber: Integration gelingt dank Leitkultur – Positive Bilanz zur Enquete-Kommission „Integration in Bayern aktiv gestalten“

Die Leitkultur bildet in Bayern die Basis für

Integration und friedliches Miteinander. „Integration ist dann

gelungen, wenn alle Menschen nach gemeinsamen Grundregeln

selbstbestimmt leben und sich nicht abschotten. Das haben wir in der

Enquete-Kommission klar herausgearbeitet. Wir wollen ein

Zusammenleben, kein Nebeneinanderleben“, sagt Thomas Huber,

Abgeordneter der CSU-Fraktion des Bayerischen Landtags und

Stellvertretender Vorsitzender der Enquete-Kommission „Integration in

Bayern aktiv gestalten und Richtung geben“.

Zum Abschluss der Kommission zieht Huber eine positive Bilanz. Auf

zahlreichen Themenfeldern verständigten sich die Fraktionen im

Bayerischen Landtag und externe Experten über zwei Jahre hinweg auf

viele gemeinsame Handlungsempfehlungen für eine gelungene

Integrationspolitik. Am kommenden Mittwoch wird der Abschlussbericht

im Plenum vorgestellt. Für die CSU-Fraktion sind die Leitfragen zur

Integrationsbereitschaft, zu Sprache, Erziehung und

gesellschaftlicher Partizipation besonders bedeutend. Huber: „Die

CSU-Fraktion wird sich auch weiterhin für eine Integrationspolitik

mit klarer Richtung einsetzen. Das Wohlergehen aller Bewohner Bayerns

hat dabei für uns immer oberste Priorität. Wir stehen für eine starke

Wertegemeinschaft, die Gewährleistung von Recht und Ordnung und ein

Leben in Sicherheit, Frieden und Wohlstand. Gemeinsame verbindliche

Grundregeln bilden dafür die Basis. Wer zuwandert, muss sich diesen

Regeln anpassen.“

Allein für die Aufnahme von Asylbewerbern und Integration gibt der

Freistaat 2015 bis 2018 neun Milliarden Euro aus. Neben den

staatlichen Leistungen und den richtigen Rahmenbedingungen sind es

vor allem die unzähligen ehrenamtlichen Helfer, die ein einzigartiges

Netz der Solidarität geschaffen haben, sagt Huber. „Der Einsatz der

bayerischen Bevölkerung ist herausragend. Mit Sprachförderung,

Ausbildung und beruflicher Qualifizierung fokussieren wir uns auf

diejenigen, die eine langfristige Bleibeperspektive haben. Wir nutzen

damit unsere Ressourcen bestmöglich. Der Erfolg gibt uns recht: In

Bayern gelingt die Integration besonders gut.“

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell