Thomas Huber und Tanja Schorer-Dremel: Familiengeld unterstützt Familien bei maximaler Wahlfreiheit – Opposition entlarvt sich bei Abstimmung mit unsozialer Politik

„Es ist schäbig und entlarvend, dass die

Oppositionsfraktionen heute im Bayerischen Landtag das bayerische

Familiengeld nicht unterstützt haben. Damit finden es SPD, Grüne und

Freie Wähler also offensichtlich in Ordnung, gerade den

einkommensschwächeren Familien und ihren Kindern das Familiengeld zu

verweigern. Das ist unsoziale Politik.“ So kommentiert Thomas Huber,

stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Arbeit und

Soziales, Familie und Integration der CSU-Fraktion im Bayerischen

Landtag, die ablehnenden Haltungen zum Dringlichkeitsantrag „Bayern

ist Familienland – Bayerisches Familiengeld für alle Familien“

(Drucksache 17/23750).

In dem Antrag fordert die CSU-Fraktion die Staatsregierung auf,

sich weiterhin mit Nachdruck auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass

das Bayerische Familiengeld nicht auf Sozialleistungen angerechnet

wird. Mit einer solchen Anrechnung will Bundessozialminister Hubertus

Heil von der SPD die Auszahlung an Hartz-IV-Empfänger verhindern.

„Nach sozialer Politik rufen, aber unsoziale Politik auf Kosten der

Schwächeren machen: Das ist die SPD 2018″, kommentiert Huber. „Es

zeigt sich wieder einmal, dass sich nur die CSU verlässlich für die

Bedürfnisse aller Bürger im Land einsetzt. Hier geht es um das Wohl

von einkommensschwächeren Familien, die unserer Unterstützung

bedürfen. Das Familiengeld muss bei Grundsicherungsleistungen

anrechnungsfrei bleiben – so wie das beim Landespflegegeld gehandhabt

wird.“

Mit dem Bayerischen Familiengeld erhalten Familien mit ein- und

zweijährigen Kindern pro Kind und Monat 250 Euro, ab dem dritten Kind

sogar 300 Euro. „Aufgrund solcher bundesweit einmaligen Leistungen

ist Bayern Familienland Nummer 1″, betont Tanja Schorer-Dremel,

Vorsitzende der Kinderkommission des Bayerischen Landtags und

Mitglied der CSU-Fraktion. „Das Familiengeld garantiert unseren

Familien maximale Wahlfreiheit. Wir setzen nicht nur auf ein

Betreuungsmodell, sondern geben den Familien eigenen

Gestaltungsspielraum. Wir setzen auf direkte Entlastung statt auf ein

vorgeschriebenes Betreuungsmodell.“ Parallel dazu werde das

Betreuungsangebot etwa mit einer Qualitätsoffensive für bayerische

Kitas weiter gestärkt. Bis zum Jahr 2020 sollen außerdem bis zu

30.000 neue Kita-Plätze geschaffen werden. Auf Bundesebene hat die

CSU erfolgreich die Erhöhung des Kindergelds und des

Kinderfreibetrags durchgesetzt.

