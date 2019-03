Thomas Jung: „Skandal in Frankfurt (Oder)! Keine Abschiebung für militante prügelnde Asylanten!“

Im vergangenen Jahr verkündete der linke

Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), Wilke, nach dem Überfall

durch 20 Ausländer aus Syrien, Pakistan und den Palästinensergebieten

auf den Musikclub „Frosch“: „Ich warte nicht bis zum ersten Toten“

und versprach schnelle Ausweisungen. Eines der sieben eingeleiteten

Verfahren wurde jetzt tatsächlich abgeschlossen. Ergebnis: Der

Beschuldigte darf bleiben. Die Frankfurter Ausländerbehörde

begründet, dass sein „Bleibeinteresse Vorrang“ habe.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Thomas Jung, meint dazu:

„Wilke zeigt, was er und seine Partei –Die Linke– wirklich sind:

Zahnloser Tiger. Wochenlang zog die Bande militanter Ausländer durch

Frankfurt (Oder) und beging Straftaten. Erst als sich beim Angriff

auf den Frosch-Club Deutsche in Todesangst unter parkende Autos vor

den prügelnden sogenannten –Flüchtlingen– retten mussten und im Club

ein Staatsanwalt um seine Unversehrtheit fürchten musste, heuchelte

Wilke Aktionismus und gelobte ein hartes Vorgehen. Doch den Zahn hat

ihm seine eigene Ausländerbehörde gleich wieder gezogen. Wir von der

AfD hatten von Anfang an Zweifel am plötzlich so um die Sicherheit

der Deutschen bemühten Bürgermeister. Begründete Zweifel! Denn außer

der heißen Luft ist vom linken Versprechen, für die Sicherheit

unserer Landleute zu sorgen, auch in diesem Fall nichts geblieben!“

