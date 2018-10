Thomas Philipp Reiter wird Spitzenkandidat des Liberalen Mittelstands in Hamburg und Schleswig-Holstein für die Europawahlen 2019

Der 50jährige Unternehmer Thomas Philipp

Reiter ist vom Vorstand des gemeinsamen Landesverbandes Hamburg und

Schleswig-Holstein der Unternehmervereinigung „Liberaler Mittelstand“

zum Spitzenkandidaten für die Europawahlen 2019 nominiert worden.

Ziel sei es nun, auf der Bundesliste der FDP einen aussichtsreichen

Listenplatz zu erreichen, erklärte Reiter, der auch

Landesvorsitzender in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie

Generalsekretär des Bundesverbandes Liberaler Mittelstand e.V. ist.

Er gehört dem FDP-Landesverband Schleswig-Holstein an und war zuvor

bereits vom Ortsverband Glückstadt und Umgebung als Europakandidat

nominiert worden. Reiter ist in Deutschland und Belgien als

Geschäftsführer und Gesellschafter selbständig berufstätig und wohnt

mit seiner Familie in der Elbmarsch im Kreis Steinburg.

Der Landesvorstand Hamburg/Schleswig-Holstein beschloss in seiner

jüngsten Sitzung ferner, bei der bevorstehenden

Bundesdelegiertenkonferenz des Liberalen Mittelstands Anfang November

in Berlin einen Leitantrag einzubringen zur generellen Abschaffung

von Wirtschaftssanktionen als politisches Instrument.

„Wirtschaftssanktionen schaden lediglich dem Mittelstand und

helfen keinem, wie man an den Beispielen Russland und Nordkorea sehen

kann“, so Reiter.

Pressekontakt:

Liberaler Mittelstand e.V.

Thomas Philipp Reiter

Tel. +49 172 9102020

E-Mail tpr@liberaler-mittelstand.eu

Original-Content von: Liberaler Mittelstand Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuell