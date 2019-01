Tierarztmangel auf dem Land spitzt sich zu

Im ländlichen Raum haben Tierarztpraxen

zunehmend Probleme, angestellte Tierärzte als Mitarbeiter zu finden.

Tierbesitzer müssen in manchen Regionen für einen Praxisbesuch

zunehmend weite Wege auf sich nehmen. Auch landwirtschaftliche

Nutztierhalter müssen bald um die tierärztliche Versorgung ihrer

Bestände bangen, wenn sich bei tierärztlichen Berufsanfängern der

Trend zur Kleintiermedizin fortsetzt.

Verschärft wird die Lage, wenn der tierärztliche Notdienst

gebraucht wird, also nachts oder am Wochenende. Denn zunehmend geben

tierärztliche Kliniken ihre Klinikzulassung zurück, weil sie die

enormen Zusatzkosten für den 24/7/365-Dreischichtbetrieb nicht tragen

können. Die aktuelle Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) gibt nicht

ausreichend Spielraum, um einen tierärztlichen Notdienst unter

Einhaltung gesetzlicher Arbeitszeiten kostendeckend anbieten zu

können. Er ist außerhalb von Ballungszentren fast immer ein

Verlustgeschäft, das die Klinikinhaber dann aus anderen Bereichen

querfinanzieren müssen. So steigen bei sinkendem Notdienstangebot die

Entfernungen, die Tierbesitzer mit einem Notfallpatienten zurücklegen

müssen. Im Notfall kann daraus ein ernsthaftes Tierschutzproblem

entstehen.

Der Bundesverband Praktizierender Tierärzte (bpt) als

Interessenvertreter der tierärztlichen Praktiker setzt sich für die

Erhaltung eines flächendeckenden tierärztlichen Notdienstes ein. Der

bpt fordert deshalb, die GOT so zu ergänzen, dass für den Notdienst

kostendeckende Rechnungen ausgestellt werden können. Dem

Tierarztmangel im ländlichen Raum entgegnet der bpt mit mehr

Aufklärung des Berufsnachwuchses über die attraktiven

Berufsperspektiven in der Nutztierpraxis und das sich rasant

wandelnde Berufsbild hin zum Gesundheitsmanager.

Mit seinem diesjährigen Messeauftritt auf der Internationalen

Grünen Woche will der bpt darauf aufmerksam machen, dass

Tierärztinnen und Tierärzte ihrer hohen Verantwortung für sichere

Lebensmittel, für tierschutzgerechte Haltungsbedingungen und für eine

flächendeckende medizinische Versorgung aller Haus- und Nutztiere nur

gerecht werden können, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen

stimmen. Doch derzeit stehen die GOT, die Auswahl der Studienbewerber

und die Arbeitszeitgesetzgebung einer zukunftsfähigen Lösung

entgegen. Im Rahmen seines Messeauftritts informiert der bpt

ausführlich über die bestehenden Probleme und stellt

Lösungsmöglichkeiten vor. Außerdem wird das Thema „Landtierarztmangel

– was ist jetzt zu tun?“ in einer Diskussionsrunde des bpt auf der

Bühne des ErlebnisBauernhofs am Donnerstag, 24. Januar, 16:00 – 17:00

Uhr aufgegriffen.

Messestand des bpt: Halle 3.2 (ErlebnisBauernhof), Stand 132

Ansprechpartner für die Presse während der Grünen Woche: Am

bpt-Messestand stehen täglich Präsidiumsmitglieder für Gespräche zur

Verfügung. Kontakt und Koordination über bpt-Messeleiter Yves

Colombel, Tel. 0151-240 32 902

Pressekontakt:

Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. V

Referat Kommunikation

Hahnstr. 70

60528 Frankfurt/M.

Ansprechpartner:

Astrid Behr

T. 069/669818-15

Fax 069/669818-55

E-Mail: bpt.behr@tieraerzteverband.de

Original-Content von: Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V., übermittelt durch news aktuell