Tischtennis für den Frieden

Berlin I (kms) – Völkerverständigung einmal anders: Am 31. August 2019 richtet die maledivische Botschaft in Kooperation mit dem Verein TTC Düppel für Diplomaten und deren Familien sowie Freunde ein Tischtennisturnier in Berlin aus. Ziel ist es, die freundschaftliche Zusammenarbeit der Diplomanten aus unterschiedlichsten Ländern zu fördern. Von Afghanistan über Neuseeland bis hin zu Vietnam werden sich Missions- und Botschaftsvertreter aus 25 Ländern an den Tischen begegnen. Zusätzlich stellen auch der Deutsche Bundestag und das Auswärtige Amt jeweils ein Team. Insgesamt werden 107 Spieler erwartet.

Im Vordergrund der Veranstaltung steht natürlich die sportliche Herausforderung. Dabei können sich die Teilnehmer auf professionelle Tipps von Ehrengast und Tischtennis-Superstar Timo Boll freuen.

Austragungsort ist die Nord-Grundschule in der Potsdamer Straße 7 und der Turnierstart ist für 9.30 Uhr mit einer Eröffnungszeremonie vorgesehen. An neun Tischen wird in unterschiedlichen Konstellationen um die Trophäen gespielt. Egal ob Gemischtes Doppel oder Single Match – es wird garantiert spannend! Als besonderer Höhepunkt des Tages gilt die Verlosung eines Aufenthaltes auf den Malediven unter den teilnehmenden Spielern.

Interessierte sind herzlich dazu eingeladen, kostenlos auf der Tribüne Platz zu nehmen und den Wettkampf live mitzuerleben. Der Eingang zum Veranstaltungsort in der Nord-Grundschule liegt an der Fischerhüttenstraße.

Ebenso freuen sich die Veranstalter über Medienvertreter. Damit die Betreuung vor Ort organisiert werden kann, wird vorab um Anmeldung bei Kaus Media Services gebeten: mbeyersdorf@kaus.net

Teilnehmende Länder/Teams:

1. Indien

2. USA

3. Neuseeland

4. Polen

5. Pakistan

6. China

7. Türkei

8. Weißrussland

9. Malediven

10. Vietnam

11. Bangladesch

12. Saudi-Arabien

13. Iran

14. Vereinigte Arabische Emirate

15. Ungarn

16. Sri Lanka

17. Afghanistan

18. Usbekistan

19. Sierra Leone

20. Indonesien

21. Botswana

22. Ukraine

23. Japan

24. Spanien

25. Griechenland

26. Deutscher Bundestag

27. Auswärtiges Amt

Zusätzliche Presseinformationen sind erhältlich bei Kaus Media Services unter der E-Mail: info@kaus.net sowie unter der Telefonnummer +49 (0)511 – 899 890 21. Visit Maldives im Internet: www.visitmaldives.com