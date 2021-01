Top70 – Die Berliner Gesellschaft im Image-Test

Traditionell im Januar kürt die Redaktion des Hauptstadtmagazins BERLINboxx die wichtigsten Akteure der Stadt: Menschen, die von sich reden gemacht, etwas Großes vollbracht oder einfach nur genervt haben! 2020 stand fast vollständig im Zeichen der Pandemie, daher vergibt die Redaktion einen Sonderpreis für die Nervigen an Covid-19. Das Virus sei wie „ein C-Promi im Fernsehen: Hartnäckig und einfach nervig für alle“, so die Begründung der Redaktion. Auch die Querdenker-Bewegung wird zu den Nervigen gerechnet, denn „durch laute Meinungswut ernten sie als dümmste Bauern auch noch die größten Kartoffeln der Medienaufmerksamkeit“. Ebenfalls nervig sind nach Ansicht der Redaktion der „selbsternannte Robin Hood der Mieter“ Florian Schmidt, der sich durch „leicht durchschaubare Klientelpolitik“ eben nicht auszeichnet, Clanfamilien, die im vergangenen Jahr „Anstand und gesellschaftliche Solidarität haben vermissen lassen“ und die Überkorrekten, die „politische und gendergerechte Korrektheit auf die Spitze treiben“. Doch auch Wirtschaftsgrößen wie Ernst&Young, die die intriganten Machenschaften im Wirecard-Skandal nicht aufgedeckt haben, oder Rouzbeh Taheri, Kopf der Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“, gehören zu denjenigen „die an Selbstüberschätzung leiden und es nicht merken“.

In den weiteren Rubriken Master Minds, Heroes, Strippenzieher, Aufsteiger, Leader und Creative Minds wurden die Menschen gewürdigt, die einen Beitrag geleistet haben und beispielsweise dem Virus auf kreative, menschliche und tatkräftige Weise im vergangenen Jahr die Stirn geboten haben. Darunter Schauspielerin Natalia Wörner, die sich gegen häusliche Gewalt einsetzt, Noah Adler, der mit CoronaPort eine Nachbarschaftshilfe auf die Beine gestellt hat, die Helfer und Hilfesuchende zusammenbringt, oder Katja Lucker, die schnelle Hilfe für Solo-Selbstständige organisiert hat.

Auch Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci, RKI-Chef Lothar Wieler, Chef-Virologe Christian Drosten und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben sich im Kampf gegen das Virus verdient gemacht. Engelbert Lütke-Daldrup hat sich für die Fertigstellung und Eröffnung des berüchtigten Berliner Flughafens mitten in der Pandemie ebenfalls einen Platz unter den Heroes gesichert.

Doch hat nicht nur Corona das vergangene Jahr geprägt! Die Redaktion des Wirtschaftsmagazins hat auch der Politik auf die Finger geschaut. Die Berliner Spitzenkandidaten Franziska Giffey und Raed Saleh (SPD), Kai Wegner (CDU), Bettina Jarasch (Bündnis90, Die Grünen) und Sebastian Czaja (FDP) zählen zu den Master Minds – wer politisch die richtige Wahl ist, wird sich im Herbst zeigen, wenn zeitgleich mit der Bundestagswahl auch die Berliner Wahl ansteht.

Creative Minds wie Lars Eidinger, der zu den „Top-Botschaftern der Hauptstadt“ gezählt wird, Ausnahmekünstlerin Katharina Grosse und „Blofeld“-Christoph Waltz gestalten unsere Welt und schaffen Räume für Kunst und Kultur. Tausendsassa Elon Musk attestiert die Redaktion das Setzen wichtiger Impulse für die Hauptstadtregion, die Anwältin Sandra von Münster wird gewürdigt für ihren Einsatz gegen politische Willkür und fragwürdige Praktiken von Politikern wie Baustadtrat Florian Schmidt, Dr. Sigrid Evelyn Nikutta wird gefeiert für ihren Machergeist und die Neuordnung der männerdominierten Deutschen Bahn.

„Entscheidend für unsere Auswahl war diesmal ganz besonders, welche Akteure sich 2020 um die Stadt und ihre Menschen verdient gemacht haben“, so Herausgeberin Dr. Angela Wiechula. „Ganz bewusst haben wir nicht nach dem Grad des Rampenlichts entschieden, sondern danach, wer einen Beitrag geleistet hat für Berlin, gegen Corona und damit letzten Endes für uns alle. Besondere Zeiten bringen besondere Menschen hervor – diesem Gedanken wollten wir mit unserer Auswahl der Top70 in diesem Jahr Rechnung tragen.“