Toskana Therme unterstützt regionale Kindertagesstätte „Bummi“

Die Kindertagesstätte ?Bummi? in Lossa veranstaltet am Sonntag, den 21.10.2018 ihre alljährliche Tombola im Rahmen der Dorfkirmes. Die Tombola stellt einen Teil des Herbstfestes dar, bei welchem Handgemachtes und regionale Produkte angeboten werden. Die Aktion der Kinderstagesstätte wurde 2015 ins Leben gerufen, um deren Spielplatz zu ?retten?, welcher der Trockenlegung des Gebäudes zum Opfer fallen sollte. Die Tombola war so erfolgreich, dass sie zur Haupttriebkraft des Projektes wurde und von Jahr zu Jahr wuchs. In diesem Frühjar konnte der Spielplatz der Kinderstagesstätte neu gestaltet werden und wurde mit einer großen Eröffnungsfeier an die Kinder übergeben.

Die Toskana Therme Bad Sulza unterstützt die Tombola der Kindertagesstätte bereits seit 3 Jahren mit einem attraktiven Hauptpreis: ein Familien-Tagesticket. Für einen Tag Urlaub bietet die Toskana Therme die ideale Anlaufstelle. Sei es als Entspannung vom stressigen Alltag, als Stärkung der Gesundheit durch heilendes Thermalsolewasser, oder als intensive Zeit mit der Familie. Ein ganz besonderes Erlebnis bietet Liquid Sound. Inspiriert von den Gesängen der Wale können sich Unterwasserhörer auf einen außergewöhnlichen Konzertsaal einlassen. Visuell eindrucksvolle Lichtspiele, passend zur Musik, vollenden die Eindrücke. Neben der Entspannung im körperwarmen Thermalsolewasser lädt die traumhafte Saunalandschaft mit großzüzigem Innen- und Außenbereich zum Abschalten ein. Wer sich lieber bei einer Massage verwöhnen lässt, kann dies im angrenzenden Wellnesspark tun.

Dieses Jahr möchte ?Bummi? die Erlöse nutzen, um den 50 Kindern, welche dort betreut werden, ein attraktives neues Spielgerät bieten zu können. Die Toskana Therme Bad Sulza freut sich die Kindertagesstätte ?Bummi? auch bei diesem Vorhaben zu unterstützen und die Gewinner in der Therme zu begrüßen!