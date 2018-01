Treffen des EU-Rates: Breites Bündnis fordert Kurskorrektur in der Europäischen Flüchtlingspolitik

Anlässlich des Treffens des EU-Rates am morgigen

Freitag fordert der Paritätische Gesamtverband gemeinsam in einem

breiten Bündnis aus Flüchtlingshilfeorganisationen,

Wohlfahrtsverbänden und Menschenrechtsorganisationen eine

Kurskorrektur in der Europäischen Flüchtlingspolitik.

Das Bündnis ist in großer Sorge um den Fortbestand des

individuellen Asylrechts in der EU. Nach bisherigem Diskussionsstand

im EU-Rat soll der Flüchtlingsschutz verstärkt auf Drittstaaten

außerhalb der Europäischen Union verlagert werden sowie die

Drittstaatenregelung ausgeweitet werden. Mitgliedsstaaten an den

Außengrenzen könnten ohne inhaltliche Prüfung der Asylgründe

abschrieben. Dies ist in der Türkei bereist der Fall.

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen

Gesamtverbandes, mahnt: „Wer Schutz sucht, hat ein faires Verfahren

verdient. Das ist das Mindeste. Das inhumane Modell, das bereits in

der Türkei praktiziert wird, darf auf gar keinen Fall in der ganzen

Europäischen Union angewendet werden. Menschen, die vor Krieg, Terror

und Verfolgung fliehen, brauchen Schutz in Europa.“

In ihrem Positionspapier fordern die unterzeichnenden Verbände und

Organisationen, die geltenden völkerrechtlichen, menschenrechtlichen

und europarechtlichen Standards zu erhalten. Weiterhin wird

gefordert, dass die aktuellen Bemühungen zur Reform des gemeinsamen

europäischen Asylsystems nicht zu einer Auslagerung des

Flüchtlingsschutzes in die ohnehin schon überbelasteten Krisen und

Transitstaaten führen darf.

Das gemeinsame Positionspapier von PRO ASYL, Amnesty

International, der Caritas, dem Paritätischen Gesamtverband, der

Arbeiterwohlfahrt, der Diakonie Deutschland, der Neuen

Richtervereinigung, dem Republikanischer Anwältinnen- und

Anwälteverein, der Rechtsberaterkonferenz, dem

Jesuiten-Flüchtlingsdienst und der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft

der psychologischen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer und

Bundesfachverband für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge finden

Sie hier: http://ots.de/LAoZJ

Pressekontakt:

Philipp Meinert

redaktion@paritaet.org

030/24636-0

Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell