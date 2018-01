Zahl der Gewaltdelikte in Rheinland-Pfalz hat zugenommen / LKA RP sieht Zusammenhang mit Zuwanderung / Lea Ackermann warnt / „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ heute, 25.1.2018, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Nach dem Mord an einem 15-jährigen Mädchen in

Kandel, mutmaßlich durch ihren afghanischen Freund, stellt sich die

Frage, ob der kulturelle Hintergrund des Täters eine Rolle gespielt

haben könnte. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat dafür bislang

keine Hinweise, sondern ermittelt in alle Richtungen nach einem

Tatmotiv.

Nach Aussage des Landeskriminalamts hat die Zahl der Gewaltdelikte

in Bund und Land in den vergangenen Jahren zugenommen. Das sagt

Hartmut Staudt vom Landeskriminalamt gegenüber „Zur Sache

Rheinland-Pfalz“: „Wir müssen feststellen, bundesweit, aber auch in

Rheinland-Pfalz, dass die Zahl der Gewaltdelikte, und da fallen dann

auch die Tötungsdelikte drunter, zugenommen haben, insbesondere in

der zweiten Hälfte 2015 bis heute. Und da spielen natürlich die

Zuwanderer, insbesondere auch die Gruppe der 14- bis 30-Jährigen in

etwa, eine doch große Rolle“.

Staudt sieht auch einen Zusammenhang zwischen den Taten und der

kulturellen Prägung der Täter: „Ich denke, dass die kulturelle

Prägung eine überragende Rolle spielt, weil diese Menschen aus

Kulturkreisen kommen, wo der Ehrbegriff eine ganz andere Rolle spielt

als bei uns. Das ist eine tradierte Begrifflichkeit, die bei uns in

den Hintergrund getreten ist, aber in den islamisch geprägten Ländern

eigentlich noch eine große Rolle spielt. Da steht die Ehre der

Familie ganz weit vorne und wenn dagegen verstoßen wird, die Ehre in

Gefahr ist oder auch verletzt wird aus Sicht desjenigen – dann führt

das zu entsprechenden Reaktionen bis hin zu Tötungsdelikten.“

Auch die Gründerin der Hilfsorganisation SOLWODI (Solidarity with

Women in Distress), Dr. Lea Ackermann, macht bei ihrer Arbeit immer

wieder die Erfahrung, dass der kulturelle, religiöse und teils

archaische Hintergrund der Täter eine Rolle bei Gewalttaten spielt.

Gegenüber „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ sagte Lea Ackermann: „Wenn

Männer aus ihren Kulturen gewohnt sind, dass sie das Sagen haben,

dass sie die Frauen einsperren können, dass sie die Frau schlagen

können; dass das nie eine Konsequenz hat, dann behandeln sie die

Frauen so, auch wenn sie bei uns sind.“ In diesen Gesellschaften gebe

es, so Ackermann, eine eindeutige Rollenverteilung: „Es ist ganz

klar. Der Mann hat das Bestimmen, die Frau hat sich dem

unterzuordnen.“

Ob der kulturelle Hintergrund im Falle des ermordeten Mädchens in

Kandel eine Rolle gespielt hat, ist noch vollkommen offen. Die

zuständige Integrationsministerin Anne Spiegel (Bündnis 90/Grüne)

sagte gegenüber „Zur Sache Rheinland-Pfalz“: „Ich würde hier noch

gerne die staatsanwaltlichen Ermittlungen abwarten, die sich genau

mit solchen Fragestellungen beschäftigen. Aber mir ist es wichtig,

als Frauenministerin klar zu machen, dass Gewalt in engen, sozialen

Beziehungen nach wie vor ein großes Problem in unserer Gesellschaft

ist, ganz gleich aus welchem Kulturkreis die Menschen kommen.“

