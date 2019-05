Trommeln mit Kardinal Marx bei der 72-Stunden-Aktion / Kinder und Jugendliche bauen gemeinsam ein Tipi / Besuch des Schirmherrn der Sozialaktion (FOTO)

Ein vier Meter hohes Indianertipi erwartete Reinhard Kardinal Marxund BDKJ-Bundesvorsitzenden Thomas Andonie, als sie am Freitag, 24.Mai eine Aktionsgruppe in München während der 72-Stunden-Aktion desBundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) besuchten. Die Kinderund Jugendlichen eines Münchner Pfarrverbandes undKindergartenkindern und Schüler*innen des inklusivenLuise-Kiesselbach-Hauses gestalteten gemeinsam den Schulgarten neuund legten mit der Aktion einen Grundstein für ein gutes Miteinanderim Stadtteil.

Die Gruppe aus dem Pfarrverband St. Heinrich und St. Stephan hatte

das Tipi im Garten des Luise-Kiesselbach-Hauses für Kinder

errichtetet. Die Kinder und Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft

hatten gemeinsam die Zeltplane bemalt und Weiden vor dem Zelteingang

gepflanzt. Sie luden den Kardinal zum gemeinsamen Trommeln auf dem

Kinderhaus-Gelände ein. „Wir können in unserer Gesellschaft nur

leben, wenn jeder sich für den anderen einsetzt“, erklärte Marx, den

einige Kinder zum Interview gebeten hatten. Das mobile Zelt soll

sowohl dem Haus für Kinder, das einen Kindergarten, einen Hort und

eine Grundschule umfasst, als auch der Pfarrei zur Verfügung stehen.

Auch gemeinsame Veranstaltungen im Tipi sind geplant. Thomas Andonie,

Bundesvorsitzender des BDKJ sagte: „Die Kinder in München haben mich

sehr beeindruckt. In Projekten wie diesen sehen wir, wie junge

Menschen, egal welcher Herkunft und ob mit oder ohne Behinderung,

gerne anpacken und gemeinsam Großes erreichen können und das

Miteinander alle weiterbringt.“ An der Aktion nahmen Kinder und

Jugendliche aus dem Kindergarten, den Kindergruppen, der

Mittagsbetreuung, dem Hort, der Jugendgruppe sowie Ministranten des

Pfarrverbands teil. Am Rande der Veranstaltung kam es zu einem

Austausch zwischen Marx und dem vor allem aus der Krimiserie Tatort

bekannten Schauspieler Miroslav Nemec, dessen Tochter das Haus für

Kinder besucht.

„Uns schickt der Himmel – die 72-Stunden-Aktion des BDKJ“ läuft

vom 23. bis zum 26. Mai 2019 zum zweiten Mal bundesweit. Während der

Aktion des BDKJ engagieren sich junge Menschen in ganz Deutschland

für ein soziales Projekt in ihrer Nähe. Vor der Aktion haben sich

rund 85.000 Engagierte aus katholischen Jugendverbänden und auch

Schulklassen, Jugendeinrichtungen und anderen Gruppen angemeldet.

Hinweis für Journalist*innen: Ausgewählte Pressefotos des Besuchs

von Reinhard Kardinal Marx bei der Aktionsgruppe in München stehen

unter folgendem Link zum Download bereit:

https://owncloud.bdkj.de/index.php/s/oh9esU5afw7apFp

Die Grußwörter der Schirmherr*innen sind unter folgenden Links zu

finden: https://youtu.be/2eBBAN9-dao // https://youtu.be/_Ml1uv3D_SY.

Am Sonntag gibt der BDKJ zur Abschlussveranstaltung bekannt, wie

viele Personen sich insgesamt an der Sozialaktion beteiligt haben.

Der BDKJ ist Dachverband von 17 katholischen Jugendverbänden mit

rund 660.000 Mitgliedern. Er vertritt die Interessen von Kindern,

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Kirche, Staat und

Gesellschaft.

Pressekontakt:

Mareike Thieben – Thieben@bdkj.de

fon 0211 . 46 93-155 – mobil 01 76 . 17 95 60 99

Herausgeber:

BDKJ-Bundesstelle – Referat für Öffentlichkeitsarbeit

Carl-Mosterts-Platz 1 – 40477 Düsseldorf

Original-Content von: Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), übermittelt durch news aktuell