„TROTZ DEM LEBEN – Geschichten aus Deutschland“: Das neue Programm-Label von RTL II (FOTO)

RTL II trifft mit seinen Sozialdokumentationen den Nerv der

Zuschauer. Die Formate „Hartz und herzlich“ und „Armes Deutschland“

sorgen für hohe Einschaltquoten und große Zuschauerresonanz. Ab

sofort bündelt RTL II die neuen Folgen der beiden Programmmarken

unter der neugeschaffenen Dachmarke „TROTZ DEM LEBEN – Geschichten

aus Deutschland“.

Die zahlreichen Realityformate bei RTL II zeigen das echte Leben

in all seinen Facetten. In den Sozial-Dokus „Hartz und herzlich“ und

„Armes Deutschland“ wird das Leben von Menschen am Rande unserer

Gesellschaft dokumentiert – auf Augenhöhe, nah und authentisch.

Diese Programmfarbe erhält jetzt mit einem eigenen Label noch mehr

Gewicht. Der Titel des Labels „TROTZ DEM LEBEN – Geschichten aus

Deutschland“ steht für die große Herausforderung, selbstbestimmt und

mit Würde zu leben, auch wenn man nur wenig Geld hat. Für die meisten

der in den Dokumentationen gezeigten Menschen ist trotz Armut kein

Platz für Resignation. Man hält zusammen und blickt so positiv wie

möglich in die Zukunft.

Carlos Zamorano, Bereichsleiter Marketing und Kommunikation & CMCO

RTL II: „Der Titel des Labels unterstreicht sowohl die

Vielschichtigkeit des Themas als auch die der einzelnen Schicksale,

die dokumentiert werden. Viele der Menschen, die wir in unseren

Sozial-Dokumentationen zeigen, meistern ihr Leben in beeindruckender

Weise. Das neue Label bietet eine klar identifizierbare und

aufmerksamkeitsstarke Optik, mittels derer der Themenschwerpunkt

–TROTZ DEM LEBEN– deutlich hervorgehoben wird.“

Die zurückhaltende Optik des Labels steht atmosphärisch für die

Authentizität von „Armes Deutschland“ und „Hartz und herzlich“. In

animierten Fotorahmen sind sowohl exemplarische Lebenswelten als auch

Personen zu sehen. Der Opener gibt den Formaten und den zugehörigen

Trailern eine gemeinsame Klammer. Ein Imagetrailer folgt.

Drei neue Folgen von „Hartz und herzlich“ sind derzeit dienstags

um 20:15 Uhr im Programm. Die gestern ausgestrahlte Folge erreichte

7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Ab

24. April folgen neue Folgen von „Armes Deutschland“. Weitere

thematisch zu diesem Programmschwerpunkt passende Formate sind in

Planung. Der Titel des Labels wurde von Büro Alba GbR entwickelt, die

Umsetzung erfolgte über mehappy GmbH.

Über „Hartz und herzlich“

Die Sozialreportage „Hartz und herzlich“ dokumentiert in

verschiedenen den Alltag von Menschen, die von der Gesellschaft

vergessen wurden. Gedreht wurde in den Plattenbauten von

Bitterfeld-Wolfen, in der Eisenbahnsiedlung in Duisburg und in den

Benz-Baracken von Mannheim – hier erreichte eine am 14.12.2017

ausgestrahlte Folge hervorragende 14,4 Prozent MA (14-49 Jahre)*.

Jetzt waren erneut mehrere Kamerateams vier Monate jeden Tag in

Mannheim vor Ort und haben die Bewohner der Siedlung vom Spätsommer

bis kurz vor Weihnachten begleitet. Glaubwürdig und authentisch, sehr

nah dran und ohne dramaturgische Zuspitzung. Es gibt viele

beklemmende Momente, aber auch immer wieder Herzlichkeit mit einer

großen Portion Humor. Produziert wird die Doku-Reihe von der UFA SHOW

& FACTUAL GmbH.

Über „“Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“

Lohnt sich Arbeit in Deutschland? Auf der Suche nach Antworten

begleitet die RTL II-Dokumentation „Armes Deutschland“ Menschen in

unterschiedlichsten Lebenssituationen – mit einer gewichtigen

Gemeinsamkeit: Sie sind von Sozialleistungen abhängig oder stehen

kurz davor. Doch im Umgang mit dem Leben knapp über der Armutsgrenze

unterscheiden sie sich grundlegend. Soll man sich täglich für einen

Hungerlohn abschuften – dafür aber niemandem auf der Tasche liegen –

oder Staatshilfe in Anspruch nehmen? Die am 18.12.2017 ausgestrahlte

Folge, erreichte ausgezeichnete 12,2 Prozent Marktanteil (14-49

Jahre)*. Das Format wird von Good Times Fernsehproduktions-GmbH

produziert.

*Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope 6.1,
04.12.2017-18.12.2017

