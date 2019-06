Trotz Konjunkturflaute: Nachfrage nach Ingenieuren bleibt hoch / Arbeitskräftenachfrage legt im 1. Quartal 2019 nochmals um 1,2 Prozent zu (FOTO)

Die sehr hohe Nachfrage nach Ingenieuren und Informatikernist weiterhin ungebrochen und schlägt sich in einem neuen Beschäftigungsrekordnieder. Bundesweit sind rund 1,21 Millionen sozialversicherungspflichtigBeschäftigte in Ingenieur- und Informatikerberufen verzeichnet. Im erstenQuartal 2019 waren monatsdurchschnittlich 126.370 offene Stellen zu besetzen. ImVergleich zum Vorjahresquartal legte die Arbeitskräftenachfrage nochmals um 1,2Prozent zu. Zu diesem Ergebnis kommt der neue Ingenieurmonitor, den das Institutder deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des VDI vierteljährlich erstellt.

Im Vergleich dazu suchten monatsdurchschnittlich 30.557 Personen eine

Beschäftigung in einem Ingenieurberuf. Damit sank die Zahl der arbeitslos

Gemeldeten innerhalb eines Jahres um ganze 5,7 Prozent. Diese Entwicklungen

spiegeln sich auch in der Engpasskennziffer wider, die bundesweit und über alle

Ingenieurberufskategorien hinweg im ersten Quartal 2019 bei 414 offenen Stellen

je 100 Arbeitslosen lag. Bundesweite Spitzenreiter sind auch hier weiterhin die

Bauingenieurberufe mit einem Wert von 564 offenen Stellen je 100 Arbeitslosen,

dicht gefolgt von den Informatikerberufen mit 557 offenen Stellen je 100

Arbeitslosen. Weiter folgen die Ingenieurberufe der Energie- und Elektrotechnik

(510) sowie der Maschinen- und Fahrzeugtechnik (399).

Anhand der Engpasskennziffern lassen sich auch regionale Schwerpunkte der

Nachfrage nach Ingenieuren und Informatikern aufzeigen. Die Nachfrage nach

Informatikern ist dabei vor allem in Baden-Württemberg (943), Sachsen-Anhalt und

Thüringen (841), Sachsen (759) und Bayern (737) enorm hoch. Ingenieure der

Energie- und Elektrotechnik sind besonders gefragt in Baden-Württemberg (880),

Bayern (869) sowie Sachsen-Anhalt und Thüringen (700). Bauingenieure sind

ebenfalls in Baden-Württemberg (827) und Bayern (819) gesucht, aber auch in

Rheinland-Pfalz und dem Saarland (790). Insgesamt steigen die Engpassrelationen

im ersten Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahresquartal in fast jedem

Bundesland. Einzige Ausnahme: Nordrhein-Westfalen. Hier ist zwar die

Arbeitslosigkeit gesunken, die offenen Stellen aber gestiegen, so dass NRW im

Ingenieurbereich aktuell stagniert und im Vergleich zu anderen Bundesländern

zurückfällt.

Zwar blickt die deutsche Wirtschaft inzwischen nur noch verhalten optimistisch

auf das Jahr 2019, dennoch ist die Wirtschaftslage weiterhin stabil. In den

kommenden Quartalen ist nicht mit einem Abebben der Nachfrage nach Ingenieuren

zu rechnen. Dies hat vor allem folgende Gründe: Erstens befeuern die zunehmenden

Digitalisierungstechnologien den Ingenieurarbeitsmarkt. Zweitens wirft der

demografische Wandel seine Schatten voraus und führt auf absehbare Zeit

insgesamt zu einem geringeren Erwerbspersonenpotenzial. Drittens wird die

konjunkturelle Entwicklung in Deutschland zunehmend vom Binnenmarkt getrieben,

der vom niedrigen Zinsniveau und von der Bewältigung des Investitionsstaus im

privaten und öffentlichen Bereich profitiert. Trotz weltwirtschaftlicher Risiken

entwickelt sich die Konjunktur daher aktuell seitwärts auf immer noch hohem

Niveau.

Der vollständige VDI-/IW-Ingenieurmonitor steht kostenfrei zum Download unter

www.vdi.de/publikationen.

Der VDI – Sprecher, Gestalter, Netzwerker

Die Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibt der VDI

Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neue Technologien und

technische Lösungen für mehr Lebensqualität, eine bessere Umwelt und mehr

Wohlstand. Mit rund 145.000 persönlichen Mitgliedern ist der VDI der größte

technisch-wissenschaftliche Verein Deutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und

der Technik gestalten wir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtliche

Experten bearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseres

Technikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist der VDI Partner

für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.

Ihr Ansprechpartner in der VDI-Pressestelle:

Marco Dadomo

Telefon: +49 211 6214383

E-Mail: dadomo@vdi.de

Original-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure, übermittelt durch news aktuell