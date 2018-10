„Trump gegen alle“: ZDFinfoüber Parteikrieg bei Republikanern (FOTO)

Knapp zwei Wochen vor den Midterm Elections, den Halbzeitwahlen inden USA, sendet ZDFinfo am Donnerstag, 25. Oktober 2018, 20.15 Uhr,erstmals die neue PBS-Frontline-Dokumentation „Trump gegen alle –Parteikrieg bei den Republikanern“ (Originaltitel: „Trump–sTakeover“).

Der Film von Michael Kirk untersucht Präsident Trumps

Auseinandersetzungen mit dem Kongress, seine Forderungen nach

Loyalität in seiner Partei, seine Bereitschaft, andere Republikaner

zu demütigen, und seine Bemühungen, die Partei mit allen Mitteln nach

seinen Vorstellungen zu formen. Die Dokumentation zeigt, wie ein

milliardenschwerer Polit-Neuling nach Washington kam, um „Amerika

wieder groß zu machen“, und dabei einen Kampf gegen das Establishment

und um die Kontrolle der Republikanischen Partei entfacht hat.

Die Erstausstrahlung dieser Dokumentation ist eingebettet in einen

Doku-Schwerpunkttag in ZDFinfo, der von 13.30 Uhr bis nach

Mitternacht in 13 Dokumentationen verschiedene Aspekte der aktuellen

politischen und gesellschaftlichen Situation in den USA beleuchtet.

Die neue Doku „Trump gegen alle – Parteikrieg bei den Republikanern“

sendet ZDFinfo erneut am Mittwoch, 31. Oktober 2018, 1.15 Uhr, am

Freitag, 23. November 2018, 13.30 Uhr, und am Samstag, 24. November

2018, 9.45 Uhr.

Der Doku-Schwerpunkttag zur USA und zu Trump am Donnerstag, 25.

Oktober 2018, in ZDFinfo:

13.30 Uhr: Die Killer von Long Island – Einwanderer unter

Generalverdacht

14.15 Uhr: Die Trumps – Aus der Pfalz ins Weiße Haus

15.00 Uhr: Armut, Politik und Profit – Wohnungsnot in den USA

15.45 Uhr: Knast in den USA – Zweite Chance statt lebenslänglich

16.30 Uhr: American Patriot – Aufstand gegen den Staat

17.15 Uhr: Mensch Trump! – Provokateur, Populist, Präsident

18.00 Uhr: Die Rückkehr des Ku-Klux-Klan – Rassisten in den

Südstaaten

18.45 Uhr: Die ungleichen Staaten von Amerika – Im Licht des

Reichtums

19.30 Uhr: Die ungleichen Staaten von Amerika – Im Schatten der Armut

20.15 Uhr: Trump gegen alle – Parteikrieg bei den Republikanern

21.00 Uhr: Der Anti-Trump – Senator John McCain

21.45 Uhr: Trump und Putin – Komplott gegen Amerika?

22.30 Uhr: Die Trumps – Aus der Pfalz ins Weiße Haus

23.15 Uhr: Trumps Weg an die Macht

24.00 Uhr: Die Killer von Long Island – Einwanderer unter

Generalverdacht

