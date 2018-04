TV-Empfang in Deutschland: Satellit baut Position als führender Verbreitungsweg aus

Sat-Reichweite wächst auf 17,72 Millionen

Haushalte – Abstand zum Kabel vergrößert // IPTV legt am stärksten zu

– terrestrischer Empfang stagniert // Anteil der HD-Haushalte in

Deutschland steigt auf 71 Prozent // Neuer Standard UHD bleibt

Top-TV-Trend – Bekanntheit und Geräteabsatz steigt

Die Zahl der TV-Haushalte in Deutschland ist 2017 auf 38,58

Millionen gewachsen (2016: 38,32 Mio.) und Fernsehen über Satellit

bleibt dabei die erste Wahl. Die Reichweite des führenden

TV-Verbreitungsweges stieg im vergangenen Jahr um rund 130.000

Haushalte auf 17,72 Millionen (17,59 Mio.). Kabelfernsehen verlor

dagegen 180.000 Haushalte und rutschte auf 16,39 Millionen Haushalte

ab (16,57 Mio.). IPTV verzeichnete mit einem Plus von 300.000 auf

2,64 Millionen Haushalte den stärksten Anstieg. Der terrestrische

Empfang stagnierte trotz der Umstellung auf den neuen Standard DVB-T2

bei 1,83 Millionen Haushalten. Ausgedrückt in Marktanteilen auf Basis

von 38,58 Millionen TV-Haushalten ergibt sich für den TV-Empfang in

Deutschland folgendes Bild: Satellit: 45,9 Prozent; Kabel: 42,5

Prozent; IPTV: 6,8 Prozent; Terrestrisches Fernsehen: 4,7 Prozent.

Das sind die Kernergebnisse des aktuellen Astra TV-Monitors 2017,

den das Marktforschungsinstitut Kantar TNS jährlich im Auftrag von

Astra durchführt. Die Befragung der deutschlandweit insgesamt 6.000

Haushalte fand Ende 2017 statt. Bei der Auswertung wurde jeweils der

Erstempfangsweg, also das Hauptempfangsgerät der Haushalte,

berücksichtigt.

Christoph Mühleib, Geschäftsführer Astra Deutschland: „Die

Mehrheitsverhältnisse beim TV-Empfang spiegeln die Präferenzen der

Zuschauer wider. TV-Haushalte in Deutschland setzen auf

Satelliten-Direktempfang, weil sie das ausgezeichnete

Preis-Leistungsverhältnis schätzen sowie die Vielfalt und

Flexibilität des Angebots – ohne Vertragsbindung und -klauseln.

Außerdem haben sie die Gewissheit, bei Trends wie HD oder Ultra HD

von Anfang an vorne mit dabei zu sein.“

Hochauflösendes Fernsehen wird für Zuschauer immer

selbstverständlicher

Der Trend Richtung hochauflösendes Fernsehen ist ungebrochen. Die

Zahl der HD-Haushalte in Deutschland stieg innerhalb eines Jahres von

22,54 auf 27,48 Millionen Haushalte. Damit schauten bereits 71

Prozent aller Haushalte Fernsehen in HD. Mit 12,66 Millionen

erreichten Haushalten ist Satellit der mit Abstand führende

HD-Verbreitungsweg. Kabel (10,86 Mio.) und IPTV (2,52 Mio.) folgen

auf den Plätzen zwei und drei. Nach der Umstellung auf den neuen

Standard DVB-T2 taucht auch das terrestrische Fernsehen mit 1,44

Millionen Haushalten erstmals in der HD-Verbreitungsstatistik auf.

Auf dem Vormarsch ist Ultra HD (UHD), das mit einer vierfach

höheren Auflösung als HD neue Maßstäbe in Sachen Bildqualität setzt.

Zwei von drei Haushalten (63 Prozent) kennen inzwischen den neuen

TV-Standard. Auch die Absatzzahlen der gfu bestätigen den

TV-Empfangstrend Nummer 1. 2017 wurden 2,7 Millionen UHD-Geräte

verkauft, ein Jahr zuvor waren es weniger als zwei Millionen. Der

Anteil von UHD am gesamten Umsatz mit TV-Geräten lag 2017 bei 63

Prozent. Laut der Deutschen TV Plattform sind bis Ende 2017 knapp

sechs Millionen UHD-Geräte in Deutschland verkauft worden. Über

Satellit gibt es inzwischen sechs lineare deutschsprachige

UHD-TV-Programme, mehr als bei jedem anderen Verbreitungsweg.

Trotz der klaren Wachstumsraten im Bereich des hochauflösenden

Fernsehens: Mehr als 11 Millionen Haushalte empfangen ihr TV-Programm

bislang nicht in HD oder UHD, sondern in digitaler Standard-Qualität

(SD). Christoph Mühleib: „Deutschland ist in Sachen TV-Empfang ein

Land der drei Übertragungsstandards. TV-Sender, die auf eine

möglichst große Reichweite setzen, kommen an der parallelen

Verbreitung in HD und SD nicht vorbei und sollten UHD bereits im

Blick haben.“

Der Astra TV-Monitor 2017 mit ausführlichen Auswertungen zum

TV-Empfang in Deutschland ist unter http://www.astra.de/22835271

verfügbar.

Über Astra Deutschland

Die Astra Deutschland GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von

SES, der weltweit führende Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von

über 50 Satelliten. Astra Deutschland verantwortet die Vermarktung

und den Vertrieb der SES Services in Deutschland, Österreich und der

Schweiz. Über die Orbitalposition 19,2 Ost überträgt Astra ohne

monatliche Anschlusskosten inzwischen rund 300 Programme in deutscher

Sprache, davon derzeit über 90 in HD-Qualität. 65 Prozent der

Satelliten-Haushalte in Deutschland schauen inzwischen bereits

hochauflösendes Fernsehen. Astra ist der führende Empfangsweg in

Deutschland: Ende 2016 empfingen in Deutschland 17,6 Millionen

TV-Haushalte ihre Programme über Satellit. Mehr Informationen unter

www.astra.de. Folgen Sie uns auf Facebook und YouTube!

Pressekontakt:

Bei Rückfragen:

Jasmin Mittenzwei

Pressesprecherin

Astra Deutschland GmbH

Tel. + 49 (0) 89 1896 2114

jasmin.mittenzwei@ses.com

www.astra.de

Original-Content von: ASTRA Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell