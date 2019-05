Überwältigende Reaktionen auf die Botschaften von Pia Klemp, Dieter Puhl und Birgit Lohmeyer bei „Joko& Klaas LIVE“ auf ProSieben (FOTO)

Damit hat niemand gerechnet: Joko Winterscheidt und KlaasHeufer-Umlauf überlassen ihre gewonnene Sendezeit am Mittwochabendzur Prime Time drei Menschen, denen sie eine Stimme geben wollen. UmGeschichten zu erzählen, die von allen gehört werden müssen – und dieReaktionen darauf sind überwältigend. Seawatch-Kapitänin Pia Klemprettete bereits mehr als 1.000 Flüchtlingen auf dem Mittelmeer dasLeben. Dieter Puhl leitete zehn Jahre lang die evangelischeBahnhofsmission am Bahnhof Zoo in Berlin und wurde zum Sprecher derObdachlosen. Autorin Birgit Lohmeyer lebt im mecklenburgischen Jamel– einer Neonazi-Hochburg.

Diese 15 Minuten überraschendes Live-Fernsehen überwältigten und

bewegten. Im Netz wurden Pia Klemp, Dieter Puhl und Birgit Lohmeyer

für ihre Erzählungen und ihren Mut gefeiert, der Hashtag #JKlive

platzierte sich innerhalb kürzester Zeit und über die ganze Nacht in

den deutschen Twitter Trends. User, Zuschauer, Fans und prominente

Unterstützer verleihen ihrer Begeisterung über diesen besonderen

Fernsehmoment auf allen Plattformen Ausdruck und teilen den nach der

Sendung online veröffentlichten Live-Mitschnitt, der am frühen

Donnerstagmorgen auf YouTube bereits knapp 400.000 Abrufe

verzeichnet: https://www.youtube.com/watch?v=S76hI3tjb4Y.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: „Mit dieser Ausgabe von

–Joko & Klaas LIVE– haben Joko und Klaas ProSieben und TV-Deutschland

überrascht. Damit ist den beiden ein sehr besonderes Statement für

Menschlichkeit in unserem Land gelungen. Danke Joko. Danke Klaas. Und

Danke an das Team der Produktionsfirma Florida TV. Ich wünsche mir,

dass sich online weiter möglichst viele Menschen die Botschaften von

Seawatch-Kapitänin Pia Klemp, dem ehemaligen Chef der Bahnhofsmission

am Berliner Bahnhof Zoo, Dieter Puhl, und Autorin Birgit Lohmeyer

anschauen.“

Auf ProSieben sahen im Schnitt 1,77 Millionen Menschen (Zuschauer

ab 3 Jahren) die wichtigen Botschaften bei „Joko & Klaas LIVE“ – ohne

vorher zu wissen, was geschehen wird. Damit erzielt die 15-minütige

Live-Sendung in der Prime Time einen Marktanteil von herausragenden

19,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei den jungen Zuschauern

(14-39 Jahre) liegt der Marktanteil sogar bei überragenden 27,4

Prozent.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |

ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:

30.05.2019 (vorläufig gewichtet)

