Udo Lindenberg rockt mit Maria Furtwängler für 40 Jahre „Ein Herz für Kinder“ am 8. Dezember 2018 im ZDF

Auftritt von Weltstar Dionne Warwick / Moderation

Johannes B. Kerner / Spendenappell von Barbara Schöneberger /

Live-Übertragung der Jubiläumsshow am Samstag, 8. Dezember 2018, ab

20.15 Uhr im ZDF

Am Samstag, 8. Dezember 2018, findet die große TV-Spendengala „Ein

Herz für Kinder“ von BILD statt, die ab 20.15 Uhr live im ZDF aus dem

Studio G in Berlin-Adlershof gesendet wird, und mit zahlreichen

prominenten Stars das 40-jährige Jubiläum feiert. Moderiert wird die

große TV-Gala von Johannes B. Kerner, der auf besondere Momente aus

40 Jahren „Ein Herz für Kinder“ zurückblickt.

Duett mit Udo Lindenberg und Maria Furtwängler

Besonderer Moment der diesjährigen Jubiläumssendung ist der

Auftritt von Panik-Rocker Udo Lindenberg mit Schauspielerin und

Tatort-Star Maria Furtwängler. Gemeinsam singen sie für den guten

Zweck erstmals im deutschen Fernsehen „Bist du vom KGB…?“. Mit dem

Kinderchor „Kids on Stage“ tritt Udo Lindenberg außerdem mit dem Lied

„Wir ziehen in den Frieden“ auf.

Weltstar Dionne Warwick singt mit dem Elektropop-Duo

Glasperlenspiel für Kinder in Not

Weiteres Highlight der Jubiläumsshow ist Dionne Warwick. Der

Weltstar wird zusammen mit dem Elektropop-Duo Glasperlenspiel und dem

Newcomer Nico Santos mit dem Pop-Hit „That–s What Friends Are For“

auftreten. Rocklegende Peter Maffay steht zusammen mit Nicole („Ein

bisschen Frieden“), Ireen Sheer („Xanadu“) und Ella Endlich („Küss

mich, halt mich, lieb mich“) für ein „Ein Herz für Kinder“-Medley auf

der Bühne.

Adventsstimmung mit YouTuberin Shirin David, Geiger David Garrett

sowie Rolando Villazón

Vorweihnachtliche Stimmung bietet „Ein Herz für Kinder“ mit

YouTuberin Shirin David, die erstmals zusammen mit Geiger David

Garrett und dem Hamburger Kinderchor „Blue Voice“ das Weihnachtslied

„Leise rieselt der Schnee“ präsentiert. Auch Tenor Rolando Villazón

lässt seine Stimme mit „Have Yourself A Merry Little Christmas“ für

die Kinder in Not erklingen. Eine weitere musikalische Darbietung

kommt von der 13-jährigen Diana aus der fünften Staffel „The Voice

Kids“ mit „Somewhere“. Und Comedian Sascha Grammel lässt „die Puppen“

für den guten Zweck tanzen.

Bewegende Fälle mit prominenten Paten wie Schauspielerin Barbara

Wussow und Franziska van Almsick

Schauspielerin Barbara Wussow, Franziska van Almsick und Moderator

Johannes B. Kerner haben die Patenschaft für jeweils eine der vielen,

bewegenden Geschichten in der Sendung übernommen. Barbara Wussow

berichtet von ihrem Besuch im weltweit größten Wasser-Slum in der

philippinischen Hauptstadt Manila, wo Kinder in provisorischen Hütten

an einem verschmutzten Kanal leben und ohne sauberes Wasser und Strom

in bitterer Armut aufwachsen. Johannes B. Kerner ist Pate für 500.000

Rohingya-Kinder, die in einem Camp in Bangladesch hungern und durch

Vertreibung und Flucht schwer traumatisiert sind.

Barbara Schöneberger trommelt für Spenden / Über 60 Prominente am

Spendentelefon

TV-Star und Moderatorin Barbara Schöneberger wird neben ihrer

musikalischen Darbietung von „Alles Gute und so weiter“ die

prominenten Gäste im Saal um Spenden bitten und an diese appellieren,

ihre Herzen wie Portemonnaies zu öffnen. Über 60 Prominente aus

Gesellschaft, Sport, Politik, Showbusiness und den sozialen Medien,

darunter Boris Becker, Katja Ebstein, Vitali und Wladimir Klitschko,

Lisa und Lena, „DieLochis“ Heiko und Roman Lochmann, Jutta Speidel,

Stephanie und Wolfgang Stumph sowie Timo Werner nehmen an den

Telefonen die Spendenanrufe entgegen.

Spenden können unter der Hotline 01802-10 10 10 (Festnetz: 6

Cent/Anruf, mobil: max. 42 Cent/Minute), online unter EHFK.de, per

PayPal unter www.paypal.me/einherzfuerkinder sowie per SMS mit dem

Stichwort EHFK an die Nummer 81190 (pro SMS werden 5,17 Euro

abgebucht) abgegeben werden. Spendenkonto: BILD hilft e.V. „Ein Herz

für Kinder“, Kontonummer 067 67 67 | Deutsche Bank Hamburg | BLZ 200

700 00 | IBAN DE60 2007 0000 0067 6767 00 | BIC DEUTDEHH

40 Jahre „Ein Herz für Kinder“: Beginn als Kampagne für mehr

Verkehrssicherheit

Seit 40 Jahren besteht die Hilfsorganisation BILD hilft e.V. „Ein

Herz für Kinder“. Mit rund 315 Millionen Euro konnte der Verein

seitdem helfen. Das Besondere bei „Ein Herz für Kinder“: Jeder Cent

der Spenden kommt direkt Not leidenden Kindern zugute – ohne Abzüge.

Anfallende Personal- und Verwaltungskosten von „Ein Herz für Kinder“

werden der Höhe nach durch eine Großspende der Axel Springer SE

gedeckt.

Was 1978 auf Initiative von Axel Springer als Aktion für mehr

Verkehrssicherheit in Deutschland begann, wurde bald zu einer

international aktiven Hilfsorganisation. Heute feiert BILD hilft e.V.

„Ein Herz für Kinder“ Jubiläum und schaut auf 40 Jahre anhaltendes

Engagement und grenzenlosen Einsatz für Kinder zurück. „Ein Herz für

Kinder“ hilft Kindern, die schwer krank, körperlich beeinträchtigt

oder deren Eltern finanziell in Schwierigkeiten geraten sind und

unterstützt Schulen, Kindergärten, Waisenheime, Suppenküchen,

Kliniken und Hilfseinrichtungen unterschiedlicher Art. Zentrale

Hilfsfelder sind Bildung, Gesundheit, Armutsbekämpfung und

Umweltschutz sowie weiterhin die Sicherheit der Kinder im

Straßenverkehr.

Weitere Informationen zu 40 Jahre „Ein Herz für Kinder“ finden

Sie unter https://www.ein-herz-fuer-kinder.de/.

Pressekontakt:

Christian Senft

Axel Springer SE

Unternehmenskommunikation / Leiter BILD-Kommunikation

Axel-Springer-Str. 65

10888 Berlin

Tel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10

Mobil: +49 (0) 151 44047239

christian.senft@axelspringer.de

www.axelspringer.de

Original-Content von: Ein Herz für Kinder, übermittelt durch news aktuell