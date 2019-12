Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte 2020 – jetzt bewerben! / Journalistenpreis prämiert Medienbeiträge über die Situation von Kindern weltweit

Kinder werden in vielen Ländern ihrer Rechte beraubt. Ulrich

Wickert will dies mit dem Journalistenpreis seiner Stiftung ändern. Der

Buchautor vergibt mit seiner Stiftung auch 2019 wieder einen Journalistenpreis.

Der mit insgesamt 24.000 Euro dotierte Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte

zeichnet Reportagen und Features aus, die beispielhaft auf die Situation von

Kindern in Entwicklungsländern (Preis Deutschland/Österreich) aufmerksam machen.

Im Rahmen des Preises wird auch der Peter Scholl-Latour Preis für die

Berichterstattung über das Leid von Menschen in Krisen- und Konfliktgebieten

verliehen. Ausgezeichnet werden die Siegerinnen und Sieger auf einer

Veranstaltung des Kinderhilfswerks Plan International im Herbst nächsten Jahres.

Ulrich Wickert sagt: “Weil Kinder besonderen Schutz und Förderung brauchen,

gelten für sie seit 30 Jahren eigene Rechte. Doch noch immer werden in vielen

Ländern Mädchen und Jungen misshandelt oder ausgebeutet. Darum ist es wichtig,

dass Journalisten über Verletzungen der Kinderrechte berichten und Unrecht

sichtbar machen. Der Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte will Journalisten

ermutigen, sich für die Einhaltung der Kinderrechte einzusetzen.”

Eingereicht werden können Medienbeiträge in deutscher, englischer, französischer

und spanischer Sprache, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2019 in

Print- oder Onlinemedien, Radio oder TV veröffentlicht worden sind, unter

www.ulrich-wickert-stiftung.de. Über die Preisvergabe entscheidet eine

hochkarätig besetzte Jury.

Ulrich Wickert unterstützt die Projekte und Kampagnen von Plan International

seit 1995 und ist ehrenamtliches Mitglied des Kuratoriums der deutschen

Organisation. 2011 gründete er die Ulrich Wickert Stiftung, die den

Journalistenpreis vergibt. Peter Scholl-Latour war Gründungs- und

Kuratoriumsmitglied von Plan International Deutschland. Der Sonderpreis mit

seinem Namen wird zu Ehren des Verstorbenen und seines Engagements für die

Kinderrechtsorganisation vergeben.

Pressekontakt:

Plan International Deutschland e.V., Kommunikation, Bramfelder Str.

70, 22305 Hamburg

– Antje Schröder, Pressereferentin, Tel. 040 60 77 16-281,

presse@plan.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/18591/4466695

OTS: Plan International Deutschland e.V.

Original-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell