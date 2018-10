Umfrage des SWR: Leben auf dem Land attraktiver als in der Stadt / 62 Prozent favorisieren Landleben / SWR Bürgertalk „mal ehrlich … sterben unsere Dörfer?“ am 17.10.2018, 22 Uhr, im SWR Fernsehen (FOTO)

Die große Mehrheit der Deutschen findet das Leben auf dem Landattraktiver als das Leben in der Stadt. Das geht aus einerrepräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratestdimap im Auftrag des SWR Bürgertalks „mal ehrlich …“ hervor. Aufdie Frage „Bevorzugen Sie ein Leben in der Stadt oder auf dem Land?“sprachen sich 62 Prozent der mehr als 1.000 Befragten für das Lebenauf dem Land aus, nur 36 Prozent gaben an, lieber in der Stadt lebenzu wollen.

Der Anteil der Landbefürworter war in Dörfern und Kleinstädten mit

85 Prozent auffallend hoch, aber auch in Mittel- und Großstädten

wollten immerhin 45 Prozent der Befragten doch lieber auf dem Land

leben. Details zum Thema und die Ergebnisse der Umfrage diskutieren

betroffene Bürgerinnen und Bürger mit dem Experten Dr. Reiner

Klingholz vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung sowie

dem SPD-Fraktionschef im rheinland-pfälzischen Landtag Alexander

Schweizer und dem Vorsitzenden der Partei „Die Linke“ Bernd

Riexinger. Der SWR Bürgertalk „mal ehrlich … sterben unsere

Dörfer?“ am Mittwoch, 17. Oktober 2018, ab 22 Uhr im SWR Fernsehen

wird moderiert von Florian Weber.

Interessierte können mitdiskutieren

Bürgerinnen und Bürger, die Interesse haben, bei der nächsten

Sendungen dabei zu sein, wenden sich bitte per Mail an

mal-ehrlich@swr.de oder info@encanto.tv. Am Mittwoch, 21. November

2018, lautet die Frage: „mal ehrlich … darf die Kirche machen, was

sie will?“.

