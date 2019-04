Umfrage von DIE JUNGEN UNTERNEHMER: Jeder vierte Rentner will zurück ins Arbeitsleben / Sarna Röser: „Mittelstand statt Ruhestand: Mit Transfergesellschaften gegen den Fachkräftemangel!“

Eine repräsentative Umfrage von DIE JUNGEN

UNTERNHEMER mit Civey unter 2.000 Rentnern und Pensionären hat

ergeben, dass sich 24,1 Prozent eine Rückkehr in den Beruf vorstellen

können. Nur die Hälfte schließt es völlig aus. „Das Gras ist auch bei

der Rente auf der anderen Seite grüner: Erst will man unbedingt in

Rente und wenn es soweit ist, doch zurück ins Arbeitsleben. Ob ein

Rentner arm oder reich ist, spielt dabei keine Rolle (Umfrage Seite

4). Bei etwa 20 Millionen Rentnern wären das 5 Millionen potentielle

Arbeitnehmer, die den Fachkräftemangel eindämmen könnten“, sagt die

Bundesvorsitzende von DIE JUNGEN UNTERNEHMER Sarna Röser.

Röser weiter: „Wenn doch viele Rentner zurück ins Berufsleben

wollen, obwohl sie es finanziell nicht mehr nötig hätten, muss die

Politik dafür Wege schaffen. So könnte eine Transfergesellschaft oder

die Agentur für Arbeit diese Menschen auf ihren Wunsch hin

weiterbilden und weitervermitteln. In vielen kleinen und

mittelständischen Unternehmen wären sie eine wertgeschätzte

Verstärkung. Eine sinnstiftende Tätigkeit kann in dieser Lebensphase

wichtiger sein als auszuruhen. Diese Renten-Rückkehrer könnten den

Fachkräftemangel eindämmen, uns alle mit ihrem Wissens- und

Erfahrungsschatz bereichern und als Kollateral-Nutzen das

Rentensystem enorm entlasten. In Zeiten, in denen wir länger fit

bleiben, sollte der Weg von der Rente zurück auf den Arbeitsmarkt

unkompliziert sein. Wenn also das Rentnerleben nicht glücklich macht:

Mittelstand statt Ruhestand!“

„Auch möglich wäre eine Kooperation zwischen kleinen oder

mittelständischen Unternehmen und Großkonzern, die derzeit viel Geld

in die Hand nehmen, um ihre älteren Mitarbeiter reihenweise in den

vorzeitigen Ruhestand zu entlassen. Beide würden einen Teil des

Gehalts übernehmen. Alle Seiten würden gewinnen: Der Mitarbeiter

könnte weiterarbeiten, der Großkonzern wäre ihn günstig los und der

Mittelstand hätte einen erfahrenen Arbeitnehmer mehr,“ so Röser.

