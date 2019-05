Umsatzbesteuerung für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) rechtswidrig / Das Hessische Finanzgericht stellt klar: Das FSJ ist umsatzsteuerfrei

Das Hessische Finanzgericht gibt der

Rotkreuztochter Volunta Recht und stellt klar: Das FSJ ist

umsatzsteuerfrei.

Bislang vertraten die Finanzämter die Auffassung, dass die

Überlassung von Teilnehmer/-innen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)

zum Beispiel an Kindergärten, Krankenhäuser oder Seniorenheime der

Überlassung von Arbeitskräften durch Zeitarbeitsfirmen vergleichbar

ist und deshalb Umsatzsteuer anfällt. Jetzt hat das Hessische

Finanzgericht klargestellt, die Überlassung von Freiwilligen ist

steuerbefreit. Damit folgt das Gericht der Auffassung, dass das FSJ

keine „Leiharbeit“ ist, sondern ein Jahr, in dem junge Menschen sich

sozial engagieren, um sich persönlich zu entwickeln und beruflich zu

orientieren. Auf dieses wegweisende Urteil haben die Träger von

Jugendfreiwilligendiensten in Deutschland lange gewartet.

Bereits im Koalitionsvertrag von 2013 hatte die große Koalition

die Umsatzsteuerbefreiung der Freiwilligendienste aufgrund ihres

Bildungs- und Orientierungscharakters festgeschrieben, diese

Vereinbarung aber nicht umgesetzt. Im Abschlussbericht der vom Bund

in Auftrag gegebenen Evaluation zur Einführung des

Bundesfreiwilligendienstes (BFD) wird dann die Empfehlung an die

Regierung ausgesprochen, die Umsatzsteuerpflicht für

Freiwilligendienste abzuschaffen. Passiert ist seitdem nichts. Durch

die Klage der Volunta gGmbH kommt jetzt endlich Bewegung in die

Angelegenheit.

Mit Urteil vom 17.12.2018 hat das Gericht entschieden, dass die

Überlassung von Freiwilligen nach der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie

(MwSt-SystRL) steuerfrei ist. Die Überlassung von Freiwilligen gehe

über bloße Verwaltungsleistungen hinaus und diene hauptsächlich dazu,

den Einsatz im sozialen Bereich zu ermöglichen und durchzuführen.

Denn sowohl die Einsatzstellen als auch der Träger haben gesetzlich

vorgegebene, spezifisch auf die Durchführung des FSJ ausgerichtete

Aufgaben, die ausschließlich den Zweck der Förderung der

Bildungsfähigkeit der Jugendlichen verfolgen und sich somit deutlich

von den Pflichten aus einem reinen Arbeitsüberlassungsvertrag

unterscheiden. Auch durch den mit den Einsatzstellen geschlossenen

Rahmenvertrag werde unter Bezugnahme auf das

Jugendfreiwilligendienstegesetz (JFDG) klargestellt, dass kein

Arbeitsverhältnis begründet werde.

Jetzt ist abzuwarten, ob gegen das noch nicht rechtskräftige

Urteil Revision eingelegt und das Verfahren dann höchstrichterlich

vor dem Bundesfinanzhof (BFH) aufgerollt wird.

