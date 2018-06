UNICEF: Große Spendenbereitschaft in Deutschland / Georg Graf Waldersee neuer Vorsitzender von UNICEF Deutschland

UNICEF Deutschland hat 2017 Jahr Einnahmen in Höhe

von 112,66 Millionen Euro erzielt. Mit den Spenden aus Deutschland

wurde insbesondere die Hilfe für Kinder in Krisengebieten und auf der

Flucht unterstützt. „Wir danken den über 450.000 aktiven Spenderinnen

und Spendern für ihre große Anteilnahme und Hilfsbereitschaft“, sagte

der neue Vorsitzende von UNICEF Deutschland, Georg Graf Waldersee.

„Gerade jetzt ist diese Hilfe für Kinder enorm wichtig. Während

überall nationale Egoismen wachsen, stehen die Bürgerinnen und Bürger

in Deutschland fest an der Seite der Kinder, die weltweit in Not

sind.“

Die Einnahmen in 2017 lagen über denen des Vorjahrs (108,67

Millionen Euro). Das Deutsche Komitee für UNICEF war damit eine der

bedeutendsten Stützen der weltweiten Arbeit des Kinderhilfswerks der

Vereinten Nationen. Dessen Programme in rund 150 Ländern tragen dazu

bei, dass Kinder gesund aufwachsen, Zugang zu sauberem Wasser und

ausreichender Nahrung haben, zur Schule gehen können und vor

Missbrauch und Ausbeutung geschützt sind.

In Kriegs- und Krisengebieten wie in Syrien, im Jemen, im

Südsudan, Bangladesch und vielen anderen Ländern ermöglichen die

Spenden aus Deutschland lebensrettende Hilfe. Insgesamt konnten 83,52

Millionen Euro für die internationale Hilfe für Kinder bereitgestellt

werden. 2,28 Millionen Euro wurden für die Kinderrechtsarbeit in

Deutschland eingesetzt. Die Kosten in Deutschland für Verwaltung

sowie Öffentlichkeitsarbeit und Werbung betrugen – gemäß den

Kriterien des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) –

18,9 Prozent.

Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen

Vergangene Woche hat die Mitgliederversammlung von UNICEF

Deutschland in Berlin den Geschäftsbericht entgegengenommen und einen

neuen Vorstand gewählt. Georg Graf Waldersee folgt als neuer

Vorsitzender auf Dr. Jürgen Heraeus, der das Ehrenamt zehn Jahre

innehatte und wie drei weitere Vorstandsmitglieder satzungsgemäß aus

dem Vorstand ausgeschieden ist. Zu stellvertretenden Vorsitzenden

bestimmte der Vorstand Claudia Graus und Peter-Matthias Gaede.

„Angesichts rasanter globaler Veränderungen und wachsender

Unsicherheiten steht UNICEF vor neuen und großen Herausforderungen“,

sagte Graf Waldersee. „Armut, Instabilität und Konflikte drohen

Fortschritte für Kinder und Jugendliche zunichte zu machen. In einer

Zeit weltpolitischer Unordnung tritt UNICEF für Dialog und

Zusammenarbeit ein, um benachteiligten Kindern Perspektiven zu geben.

Hierfür möchte ich um eine breite Unterstützung werben.“

Den Geschäftsbericht 2017 und den ausführlichen Finanzbericht

finden Sie unter www.unicef.de/gb2017.

Informationen zum neuen UNICEF-Vorstand stehen unter

www.unicef.de/informieren/ueber-uns/unicef-deutschland.

