Universität Kassel bietet berufsbegleitenden Masterstudiengang zum Industriellen Produktionsmanagement (VIDEO)

Studierende und Absolventen loben den berufsbegleitenden

Masterstudiengang „Industrielles Produktionsmanagement“ der Uni

Kassel und deren Management School

Wer etwas planen will, benötigt zuallererst einen Überblick. Erst

dann gelingt der Durchblick. Das mag eine Binsenweisheit sein – doch

in der industriellen Praxis muss sie sich tagtäglich von Neuem

durchsetzen. Dazu leistet die Kasseler Universitätsprofessorin

Dr.-Ing. Sigrid Wenzel ihren Beitrag. An der UNIKIMS, der Management

School der Kasseler Universität qualifiziert sie gemeinsam mit

ausgesuchten Dozenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in

Ingenieurberufen, der Informatik, aber auch der Betriebswirtschaft,

die einen ersten akademischen Abschluss und mindestens ein Jahr

Berufserfahrung haben, in dem Studiengang „Industrielles

Produktionsmanagement“. Nach fünf Semestern der berufsbegleitenden

Qualifikation haben die Studierenden ihren Masterabschluss erreicht.

Einladung zur Informationsveranstaltung

Für alle Interessierten und Entscheider findet am 23. November

2018 um 15.00 Uhr eine Informationsveranstaltung zu dem Studiengang

im Science Park Kassel, Universitätsplatz 12, 34127 Kassel statt.

Bitte melden Sie sich www.unikims.de/ipm online an. Wir freuen uns

auf Ihr Kommen.

„Die UNIKIMS hat das beste Konzept“

„Die UNIKIMS hat das beste Konzept, den Beruf und parallel dazu

das Studium zu vereinen“, begründet Ferdinand Marx, Manager im

Project Engineering bei CSL-Behring in Marburg seine Entscheidung für

das Studium an der Management School der Universität Kassel. Nach dem

Studium zum Diplom Ingenieur für Pharmatechnik an einer

Fachhochschule und einer längeren Tätigkeit in der Industrie wollte

es Marx noch einmal wissen. Mental wollte er an Grenzen gehen und

sich mit dem Masterstudiengang Industrielles Produktionsmanagement an

einer Universität auch wissenschaftlich breiter aufstellen. Wichtig

war ihm die Wahl einer Hochschule, die neben dem wissenschaftlichen

Anspruch den engen Industrie- und Anwendungsbezug bietet. Zugleich

wollte Marx den unmittelbaren Austausch mit Professoren,

Hochschulmitarbeitern und Kommilitonen. „Ich wollte kein Studium an

einer Fernuni, denn ich liebe das Zusammentreffen mit Gleichgesinnten

in den Präsenzphasen, um zu diskutieren, Anstöße zu empfangen und zu

geben“, sagt der Ingenieur, der danach verlangt, gewohnte Denkmuster

zu hinterfragen und gegebenenfalls zu überwinden.

Die Atmosphäre an der UNIKIMS und in Kassel sei inspirierend. Es

sei auch schön, eine für ihn neue Stadt zu entdecken und zu erleben.

Im Beruf, habe ihm das Studium noch weit vor dem Abschluss geholfen:

„Meine jetzige Position hätte ich vermutlich nicht bekommen, ohne mit

dem Studium begonnen zu haben.“

„Das Studium änderte schon rasch meinen beruflichen Alltag.“

Mohammed Abdel Rahim hat durch das Studium eine neue Aufgabe im

Management seines Unternehmens mit einem neuen Dienstwagen, wohl bald

einen Doktortitel und eine Hochschule, die ihm den Aufstieg durch

Leistung ermöglicht hat: Die Universität Kassel/UNIKIMS. Dort hat

Abdel Rahim seinen Mastertitel im Fach Industrielles

Produktionsmanagement erworben. „Es ist für mich die beste

Hochschule. Nach einer harten, faktenbasierten Bewertung entschied

ich mich für Kassel vor der RWTH Aachen und der TU Chemnitz.“

Zunächst hatte der Sohn libanesischer Eltern, die in den 1980er

Jahren vor dem Krieg nach Deutschland geflohen waren, nach dem Abitur

den Beruf des Fahrzeugbauers bei der Müller Umwelttechnik im

westfälischen Schwalenberg gelernt. Aber das füllte den ehrgeizigen

jungen Mann nicht aus. An der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo

wurde er Wirtschaftsingenieur und arbeitete anschließend in Dubai und

Abu Dhabi als Unternehmensberater. Zurück bei Müller Umwelttechnik in

Deutschland war er Assistent der Geschäftsführung und dann

Produktionsleiter. Doch damit gab sich Abdel Rahim nicht zufrieden.

„Mit dem Abschluss an einer Fachhochschule sah ich mich

wissenschaftlich nicht gut aufgestellt. Ich strebte einen

Masterabschluss an einer Universität und anschließend die Promotion,

wenn nicht sogar die Habilitation an.“

„Kassel ganz klar vor Aachen und Chemnitz“

Abdel Rahim wählte aus den deutschen Hochschulen jene in Aachen,

Chemnitz und Kassel aus und bewertete deren Angebote nach den

Kriterien „1. Module und Inhalte“, „2. Studierbarkeit“ – also die

Organisation des Studiums und die Orientierung der Hochschule an den

Studierenden als Kunden – sowie „3. Informationsveranstaltung – der

fachliche und menschliche Auftritt der Dozenten“. In der Bewertung

des Erfolgsmenschen Abdel Rahim lag Kassel ganz vorn vor Aachen und

Chemnitz.

Schon nach dem zweiten Semester wusste der Student: „Das kann ich

schaffen, und ich strebe die Promotion an.“ Um das Studium allerdings

in der Regelstudienzeit zu absolvieren, investierte Abdel Rahim im

Durchschnitt 20 Stunden in der Woche neben Arbeit und Familie in das

Studium. Der Erfolg, sagt Abdel Rahim, habe eine „Rahmenbedingung.

Die Freundin oder Ehefrau, die Mutter und das Elternhaus müssen

hinter dem Studenten stehen, aber auch das eigene Unternehmen muss

ihn tragen.“ Abdel Rahim geht es nicht um finanzielle Unterstützung,

sondern um die ideelle.

Das Studium änderte schon rasch seinen beruflichen Alltag: „Man

verändert sein Bewusstsein, und man kommuniziert es. Daraufhin

steigert das System, die Arbeitswelt, die Erwartungen an mich und

ich erhalte mehr ganzheitliche und Prozess-Aufgaben.“ Und natürlich

merkt der Chef auch, dass da einer ganz nach oben will. Aus fünf

Abteilungsleiterstellen im Unternehmen wurden nun zwei und Abdel

Rahim hat eine davon. „Abteilungsleiter, Promovend und Vater zweier

Kinder zu sein, das ist alles eine Frage des Zeitmanagements. Das

geht nicht mit 8 Stunden Schlaf“, sagt der Absolvent des

Masterstudiengangs.

Seine Dissertation widmet er der Entwicklung einer Methodik zur

Grobplanung in Klein- und mittelständischen Unternehmen.

„Das große Netzwerk bietet viele Vorteile“

„Es war ein super Empfang. Die persönliche Betreuung ist spitze

und der Einstieg ins Studium war sehr gut vorbereitet“, berichtet

Martin Patalong aus dem DAX-Konzern K+S AG über den Beginn seines

Masterstudiums.

Patalong, der bei der K+S Entsorgung GmbH im Vertrieb arbeitet,

entschied sich für den universitären Masterstudiengang Industrielles

Produktionsmanagement, der ihn in fünf Semestern zum Ziel führen

kann. Denn nach einem Dualen Studium an der Hessischen Berufsakademie

in Kassel mit dem Abschluss als Bachelor of Business Administration

bemerkte der kaufmännisch geschulte Absolvent im Berufsalltag bald,

dass ihm technische Fähigkeiten fehlten. Er war Zentraleinkäufer für

Verpackungen, und „Verpackungen sind schwierig. Es geht nicht nur um

eine Tüte, in die wir unsere Ware stecken, sondern um den sicheren

Transport von chemischen Produkten rund um die ganze Welt.“ Heute, an

seinem neuen Platz im Entsorgungsgeschäft, interessiert sich Patalong

vor allem für das Stoffstrommanagement.

Der 24-jährige räumt ein: „Ja, es ist anstrengend ein

berufsbegleitendes Studium auf universitärem Niveau zu absolvieren,

vor allem während der Klausurvorbereitungsphasen und wenn bei 30 Grad

im Sommer alle anderen grillen, und ich in einer Präsenzphase am

Wochenende in der Uni sitze.“ Aber das Studium lohne sich für ihn:

„Ich verstehe die Zusammenhänge im Unternehmen durch die vermittelten

Inhalte besser und kann Sachverhalte besser einordnen und bewerten –

die Theorie spiegelt sich in der Praxis wider.“

„Die Unterstützung von Arbeitgeber und Partner ist wichtig“

Grandios ist für Patalong das große Netzwerk, in das er mit dem

Studium durch seine Kommilitonen aufgenommen wurde: „Wir sind eine

sehr heterogene Gruppe und erhalten über unsere Mitstudenten Einblick

in andere Unternehmen wie Volkswagen, Mercedes, Continental und Dr.

Oetker.“

Patalong weiß aber auch, „das funktioniert nur, wenn man den

Support an der Arbeit hat“. Sein Vorgesetzter sei überzeugt von ihm

und von seinen Plänen. Patalong sagt von seinen Kollegen und seinem

Vorgesetzten: „Sie geben mir die Unterstützung, wenn ich sie

brauche.“ Auch die Freundin hat Verständnis dafür, dass Martin

Patalong nun häufig sehr beschäftigt ist. Sie hat sich ihrerseits für

einen klassischen Masterstudiengang an der Kasseler Universität

entschieden und dafür ihre zuvor volle Stelle bei einem

internationalen Energiehandelshaus in Kassel reduziert.

„Dank des Studiums, die Prozesse ganzheitlich verstehen“

„Das Studium“, sagt die Kasseler Universitätsprofessorin Dr.-Ing.

Sigrid Wenzel, „versetzt die potenziellen Führungskräfte der

Unternehmen in die Lage, industrielle Prozesse und Systeme über

Planungsdomänen und -ebenen sowie über die Wertschöpfungskette hinweg

ganzheitlich zu verstehen und zu managen, mit dem Ziel, Produkte und

Dienstleistungen individuell zu verbessern und Unternehmen an die

Veränderungen des Marktes anzupassen. Hierbei spielt die

Informationstechnik eine wesentliche Rolle: Sie ermöglicht die

Kommunikation zwischen Prozessen und den daran Beteiligten und sie

schafft die Informationsbasis für konkrete Entscheidungen. Darum

werden den Studierenden spezifische Fachinhalte aus Technik in

Produktion und Logistik, aus Qualitäts- und Prozessmanagement, der

Arbeitswissenschaft, der Betriebswirtschaft sowie der

Informationstechnik vermittelt.“ An der UNIKIMS qualifiziert Prof.

Dr. Wenzel die Studierenden gemeinsam mit ausgesuchten Dozenten die

berufsbegleitend studierenden Ingenieure, Informatiker, aber auch

Betriebswirte, die einen ersten akademischen Abschluss und mindestens

ein Jahr Berufserfahrung haben, zum Master of Science.

Fraunhofer und UNIKIMS kooperieren

Der Masterstudiengang wird in Kooperation mit dem

Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik

(IPK) Berlin durchgeführt. Das Fraunhofer IPK betreibt seit über 35

Jahren angewandte Forschung und Entwicklung für die gesamte

Prozesskette produzierender Unternehmen. Im Studiengang sind die

Fraunhofer-Experten für die Lehrveranstaltungen zur Organisation im

Industriellen Produktionsmanagement sowie zur Qualität in Entwicklung

und Planung verantwortlich.

„Komplexität erkennen durch Erleben“

„Die Studierenden erlernen keine guten und schlechten Lösungen,

sondern sie müssen Komplexität zuallererst erkennen durch Erleben“,

sagt Sigrid Wenzel. „Die Akteure im gesamten Produktionsprozess

müssen in die Lage versetzt werden, miteinander zu kooperieren. Dazu

müssen sie einander aber zunächst einmal verstehen.“ Sigrid Wenzel

spricht aus Erfahrung. Ein internationales Klientel aus

unterschiedlichen Branchen – von der Automobilindustrie über

Systemlieferanten bis zur Medizintechnik – bedarf einer

unterschiedlichen Ansprache, nutzt unterschiedliche Fachbegriffe und

Vorgehensweisen, besitzt unterschiedliche Systeme und Anlagen und

organisiert unterschiedliche Prozesse. Die Kunst der

Wissenschaftlerin und ihres Teams ist es nun, diese Prozesse immer

wieder und immer weiter zu verbessern, während die Rahmenbedingungen

immer komplexer werden.

Aus dem Umbruch zum Aufbruch: Industrie 4.0

„In einem turbulenten Umfeld mit Schwankungen in den Horizonten,

in denen eine Entwicklung für uns bereits nur bedingt überschaubar

ist, nimmt zudem der Variantenreichtum der Produkte zu, werden die

Produktzyklen kürzer, wächst die Vernetzung zwischen Hersteller und

Zulieferer. Aus –just in time– wurde –just in sequence–. Und geht es

einem in der Kette schlecht, dann leiden alle“, beschreibt Sigrid

Wenzel die herausfordernde Lage im Abstrakten. Unter dem Stichwort

„Industrie 4.0“ diskutiert die Fachwelt daher eine neue industrielle

Revolution, nach der sich die Produktion autonom organisiert und

global optimiert. Neben Zulieferern, Produzenten und Abnehmern

vernetzen sich auch die Fachgebiete wie Produktentwicklung,

Produktion und Verkauf immer mehr miteinander. Der Stellenwert der

Informatik ist nach Einschätzung der Wissenschaftlerin in diesem

Zusammenhang immens gestiegen. Sicherte die Informatik als

Unternehmensabteilung vor kurzer Zeit nur die Bereitstellung und den

Austausch von Daten, sei sie heute in der Unternehmensleitung

angekommen und vertrete dort die Information als

unternehmensstrategischen Faktor. Allerdings, weiß Sigrid Wenzel,

vermag die Informatik eines nicht: die Kommunikationsprobleme zu

lösen, die aus unterschiedlichem Denken, ja sogar aus

unterschiedlichen Sprachen in den einzelnen Unternehmensbereichen

resultieren.

Dank Kommunikation verstehen statt missverstehen

Sigrid Wenzel und ihr Team erleben regelmäßig diese Probleme als

Basis von Missverständnissen, ja sogar von Misstrauen zwischen

Unternehmensbereichen. „So versteht beispielsweise manch ein IT-ler

einen Maschinenbauer nicht und umgekehrt, das ist ganz typisch“, sagt

die Hochschullehrerin. Wenn zum Beispiel Produktionsprozesse

verbessert werden sollen, werden bisweilen gigantische Datensätze mit

unendlichen Mess- und Zahlenreihen zur Verfügung gestellt, ohne dass

im Datensatz auch nur eine für die Aufgabe verwendbare Information

enthalten wäre. Trotzdem erscheinen die verschickten Daten für den

Sender völlig plausibel. Er denkt sozusagen die Erläuterungen und

Satzzeichen im Stillen mit. Er weiß, wo die Daten erhoben wurden

(z.B. an einer Zählstelle an einer Maschine) und was sie bedeuten

(z.B. die Anzahl produzierter Teile pro Stunde). Leider vergisst er

oft, genau diese zusätzlichen Informationen mit seinen Daten

mitzuschicken, sodass sein Gegenüber nicht in die Lage versetzt wird,

die Daten passend zu interpretieren.“

Die Prozesse erkennen und abgrenzen

Übertragen auf die Forschung der Kasseler Wissenschaftlerin muss

sie zunächst die Frage stellen, welche Prozesse Gegenstand der

Betrachtung sein sollten und mithilfe welcher Kennzahlen diese

bewertet werden sollen. Doch selbst der Begriff „Prozess“ wird in den

verschiedenen Branchen unterschiedlich interpretiert. Allgemein ist

damit ein gerichteter Ablauf gemeint, jedoch beschreibt der in der

chemischen Industrie zumeist eine chemische Reaktion, in der IT ein

aktives Programm und in der Produktion eine Folge von

Arbeitsschritten. Sollte die Entwicklung einer Steuerungssoftware für

einen Produktionsprozess in der chemischen Industrie die Aufgabe

sein, sollte der Begriff also klar definiert und in den jeweiligen

Kontext gesetzt werden. „Oft erstellen die Entwicklerteams daher vor

Projektbeginn ein Begriffslexikon, um jedes Missverständnis im

weiteren Projektablauf auszuschließen“, berichtet Sigrid Wenzel.

„Führungspersonal muss alle Themen überblicken“

Der Masterstudiengang „Industrielles Produktionsmanagement“ soll

seine Teilnehmer und Absolventen in die Lage versetzen, die

Fabrikplanung ganzheitlich zu betrachten. Im Erst-Studium, dessen

Abschluss die Voraussetzung der weiteren Qualifikation ist, haben

sich die Studierenden vielleicht mit Fertigungsverfahren, mit der

Arbeitsplatzgestaltung oder mit ökonomischen Kenngrößen befasst. Das

reicht aber nicht aus, um eine Fabrik zu bauen oder zu leiten. Sigrid

Wenzel zählt fünf Facetten eines großen Ganzen auf, die im

Studiengang behandelt werden und zum Verstehen und Managen

industrieller Prozesse und Systeme wichtig sind: Technik, Qualität,

Personal, IT und – last but not least – die Kosten. „Wer in einer

leitenden Position ist, muss alle Themen im Blick haben und darf die

Produktionsanlage nicht nur aus einer Perspektive sehen“, sagt die

Professorin.

Weitere Informationen zu dem Studiengang finden Sie unter

www.unikims.de/ipm

Frau Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sigrid Wenzel ist stellvertretende

geschäftsführende Direktorin des Institutes für Produktionstechnik

und Logistik und leitet das Fachgebiet Produktionsorganisation und

Fabrikplanung an der Universität Kassel. Sie ist stellvertretende

Vorstandsvorsitzende der ASIM (Arbeitsgemeinschaft Simulation – eine

Arbeitsgemeinschaft im deutschsprachigen Raum zur Förderung und

Weiterentwicklung von Modellbildung und Simulation in Grundlagen und

Anwendung sowie zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Theorie

und Praxis) und Sprecherin der ASIM-Fachgruppe „Simulation in

Produktion und Logistik“. Zudem bekleidet sie die Positionen der

Leiterin des Fachausschusses 204 „Modellierung und Simulation“ und

der stellvertretenden Leiterin des Fachausschusses 205 „Digitale

Fabrik“ in der Gesellschaft für Produktion und Logistik im Verein

Deutscher Ingenieure und ist Mitglied im dortigen Fachbeirat

„Fabrikplanung und -betrieb“.

Pressekontakt:

UNIKIMS – die Management School der Universität Kassel

UNIKIMS GmbH | Universitätsplatz 12 | 34127 Kassel

Dr. Jochen Dittmar

Tel.: 0561 804 2913

mailto: dittmar@uni-kassel.de

www.unikims.de

Original-Content von: UNIKIMS GmbH, übermittelt durch news aktuell