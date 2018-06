?Unterwegs in Irlands wildem Westen? – Kalender mit Aquarellen von Helga Kaffke bei EDITION digital

Einen künstlerischen Hochgenuss verspricht der soeben bei der EDITION digital veröffentlichte Kalender ?Unterwegs in Irlands wildem Westen – On the road in Ireland–s wild west?. Unter diesem zweisprachigen Titel versammelt der Jahresweiser für 2019 insgesamt 13 zauberhafte Aquarelle von Helga Kaffke, die viele Jahre auch in Schwerin gewirkt und im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts in der hiesigen Kunstszene Rang und Namen hatte. Die Bilder sind dem Mitte Juli parallel in einer deutschen und in einer englischen Ausgabe erscheinenden Buch ?Walking Talking. Unterwegs in Irlands wildem Westen? mit den Arbeiten von Helga Kaffke und Texten ihrer Lebensgefährtin, der Collagistin und Schriftstellerin Gabriele Berthel, entnommen. Die Auswahl für den Kalender für das Jahr 2019 reicht von einem Blick auf den Hafen von Killala über Ansichten von ?Swinging Town Belmullet? und ?Rock of Cashel? bis zu einer Beobachtung auslaufender Fischerboote sowie der Fantasie eines Traumhauses und Aquarellen von ?Birr Garden with Castle? und ?Fahy Castle, Ballycroy?.

In dem anstelle eines Vorworts verfassten Text zu dem Irland-Buch unter dem Titel ?Spiegelungen? schreibt Gabriele Berthel über die Künstlerin, die nie von dem unverwandten Blau des südlichen Firmaments in die Ferne gelockt worden sei, sondern in den spröden Weiten des europäischen Nordens gearbeitet habe: Irgendwann, nach ihrem künstlerischen Credo befragt, hat Helga Kaffke unter anderem gesagt: ?eine Landschaft malen wie ein Porträt ? und ein Porträt wie eine Landschaft.? Schon der Irland-Kalender, der ab 2. Juli unter edition-digital.de sowie im stationären und Online-Buchhandel zu haben ist, ermöglicht eine leise Annäherung an diese ganz besonderen Landschafts-Porträts und Porträt-Landschaften. Sie zeigen mehr, als auf den ersten Blick zu ahnen ist.

Helga Kaffke wurde 1934 in Leipzig geboren. Die ausgebildete Fotolithografin studierte an der an der Hochschule für Grafik und Buchkunst ihrer Heimatstadt. Nach ihrem Diplom war sie seit 1959 freiberuflich als Malerin und Grafikerin tätig ? zunächst noch in Leipzig, später in Schwerin. Studienreisen führten die Künstlerin nach Bulgarien, Frankreich, Irland, Polen, Rumänien, Ungarn. Einzelausstellungen gab es unter anderem in Achim, Annaberg, Chemnitz, Clemenswerth, Eupen/Belgien, Flensburg, Geringswalde, Leipzig, Magdeburg, Parchim, Rostock, Schwerin, Sögel, Westport (Co. Mayo, Irland) sowie in verschiedenen Städten Frankreichs (Rouen, Yport, Sassetot le Mauconduit). Zudem war sie an zahlreichen Ausstellungen unter anderem in Berlin, Bremen, Dresden, Erfurt, Kiel, sowie in Frankreich, Irland, Italien, Polen, Russland, Schweden und der Schweiz beteiligt. Seit der Jahrtausendwende bis zu ihrem Tode Ende 2017 lebte und arbeitete Helga Kaffke gemeinsam mit Gabriele Berthel in Mayo an der nordwestlichen Küste von Irland.

Ihrem Leben und Werk sind mehrere Publikationen gewimdet: ?Atelierbesuch bei Helga Kaffke? (1987, Aquarelle, Pastelle), ?Wer kämmt das Haar in der Suppe?? (2004, Illustrationen zu Texten von Gabriele Berthel), ?Leben, was sonst? (2010, Porträts mit Texten von Gabriele Berthel), und ?VALSE MUSETTE. ROUEN en miniature? (2016, Aquarellminiaturen mit Texten von Gabriele Berthel).

