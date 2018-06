rbb-exklusiv:ÖVP-Europapolitiker sieht Grundlinie für Asyl-Einigung

Der Europa-Abgeordnete der ÖVP, Heinz Becker,

hofft, dass es auf dem EU-Sondergipfel am Sonntag Mehrheiten für eine

veränderte Flüchtlingspolitik geben wird.

Im Inforadio vom rbb sagte der Innenexperte am Donnerstag, es

zeichne sich jetzt schon eine „Grundlinie“ ab. Dabei gehe es zum

einen darum, die Sicherung der EU-Außengrenzen massiv zu verstärken.

Zum anderen sollen nach seinen Vorstellungen künftig außerhalb der EU

sogenannte „Aufnahmecenter“ entstehen. Über deren Errichtung soll mit

Ländern wie Ägypten und Tunesien verhandelt werden: „Wir wollen vor

der Einreise in die Europäische Union die Asylberechtigung klären.

… Wir wissen, wir müssen eine präzise Unterscheidung zwischen

Flüchtlingen und anderen Einwanderern treffen. Und die Flüchtlinge,

die sollen in voller Berechtigung der Genfer Flüchtlingskonvention

auch dann aufgenommen werden, und alle anderen dann vorerst nicht.

Und das ist der Unterschied – zwischen legaler und illegaler

Migration klar zu unterscheiden. … Diese Frage ist die

Schlüsselfrage.“

Becker stellte außerdem klar, dass, wenn Deutschland die Grenzen

für bereits registrierte Flüchtlinge schließen sollte, Österreich

diesem Beispiel folgen wird: „Ich glaube wir werden dann einen

entsprechender Domino-Effekt erzeugen müssen.“

