Upper.co: Future-of-work-Plattform für IT-Freelancer und Unternehmen geht an den Start / Kampfansage an IT-Fachkräftemangel

Mit dem Launch der neuen Future-of-Work-Plattform bietet UPPER Unternehmen auf Abruf schnellen Zugang zu den besten Tech-Talenten in Europa. Hunderte Entwickler bis hin zu Produktmanagern, die bei Firmen wie Google oder IBM gearbeitet haben, konnten schon vor dem offiziellen Launch an Board geholt werden, um diese an Unternehmen zu vermitteln- damit ist UPPER die erste richtige Lösung für den IT-Fachkräftemangel. Das konnte auch namhafte Investoren von UPPER überzeugen.

Der Mangel an IT-Fachkräften hat in Europa einen Rekordstand erreicht und Unternehmen, die händeringend nach Entwicklern suchen, müssen sich “Future-of-work”-Modellen öffnen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein Trend, der auch durch die Covid-19-Krise vorangetrieben wurde.

“Wir beobachten die Verlagerung hin zu Freelance und Remote Work täglich und wollen das Rückgrat dieser Zukunft sein. Wir arbeiten am Aufbau eines breiten Ökosystems, in dem Unternehmen ihre digitale Agenda umsetzen und Tech-Freelancer ihre Karriere managen. Ermöglicht durch unsere Softwareplattform mit dem Know-how für beide Seiten”, so CEO Victor Cazacu. “Dabei setzen wir im Gegensatz zur Konkurrenz auf Transparenz, Qualität und eine fixe Servicegebühr”, so COO Paul Friedrich.

Über UPPER bekommen Unternehmen auf Abruf Zugang zu den besten Tech-Talenten in der EU, die individuell als Erweiterung des internen IT-Teams oder als vollständig gemanagtes Software Delivery Team beauftragt werden können. Die Projekte werden dabei von eigenen IT-Experten gematcht.

Die Gründer von UPPER haben selbst in Top-Management-Positionen renommierter Tech-Unternehmen gearbeitet & erfolgreich eigene Unternehmen aufgebaut. Neben Lead Investor Cavalry Ventures aus Berlin, ist mit http://another.vc/ ein weiterer strategischer VC an Bord und mit Vassil Terziev, Co-Founder von Telerik, sowie Christian Rebernik, dem ehem. Geschäftsführer und CTO der N26 Bank zwei starke Business Angels. >>>>> Zitate, Bilder& komplette Presseaussendung auf http://www.upper.co/press .

