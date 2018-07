Upstream: Konzert italienischer Musikstudenten im Christophsbad

Upstream nennt sich das Ensemble junger Musiker, die ihre Begeisterung für die Musik an die Akademien „Cesare Pollini“ in Padua und ?Benedetto Marcello? in Venedig führte. Am Donnerstag, dem 16. August 2018, lädt das Klinikum Christophsbad um 19 Uhr in den Herrensaal zu einem Konzert mit den jungen Menschen ein.

Die italienischen Musikstudenten im Alter von 16 bis 19 Jahren interpretieren mit klassischen Instrumenten wie Geige, Cello oder Klavier moderne Musik. Ihr Programm im Klinikum Christophsbad umfasst ein breites Spektrum moderner und klassischer Musik, in dem mitreißende Stücke aus Filmen und Musicals einen breiten Raum einnehmen.

Unterstützt durch das Ehepaar Hede und Rolf Bauer aus Göppingen kommen die jungen Musiker bereits den vierten Sommer zu einer kleinen Tournee nach Deutschland, um Freundschaften zu pflegen und in Konzerten Erfahrungen als angehende Profi-Musiker sammeln. Diese Ensembles italienischer Musiker mit wechselnder Besetzung nennen sich ?Upstream?.

Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die jungen Menschen.

Die Musiker:

Geige: Alessandro Catania und Roberto Sorgato

Cello: Alessandra Barbiero

Viola: Beatrice Fanin

Kontrabass: Omar Agostini

Klavier: Silvia Freo

Schlagzeug: Sebastino Corrò

Donnerstag, 16.08.2018, 19.00 Uhr, Klinikum Christophsbad, Herrensaal

Weitere Informationen auch unter www.christophsbad.de/kultur

