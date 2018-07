Rheinische Post: SPD lehnt schnellere Erhöhung der Verteidigungsausgaben ab

Die SPD lehnt eine schnellere Erhöhung des

Verteidigungsetats ab. „Statt weitere Milliarden in die Rüstung

sollten wir jeden verfügbaren Euro in sozialen Wohnungsbau und eine

Entspannung des Mietmarktes investieren“, sagte SPD-Vize Thorsten

Schäfer-Gümbel der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). Er

reagierte damit auf den Vorschlag von Unionsfraktionschef Volker

Kauder, das 1,5-Prozent-Ziel des Anteils der Verteidigungsausgaben am

Bruttoinlandsprodukt bereits in dieser Wahlperiode erreichen zu

wollen. „Die CDU knickt vor Donald Trump ein“, sagte Schäfer-Gümbel.

Der Verteidigungshaushalt wachse bereits deutlich.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen habe „mehr Geld als sie

umsetzen kann“, so der SPD-Politiker.

