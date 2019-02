Urheberrechtsreform: 23. März Demo gegen Uploadfilter

Die Piratenpartei ruft gemeinsam mit den Partnern

der #Saveyourinternet Kampagne am 23. März zu europaweiten

Demonstrationen auf. Daniel Mönch, politischer Geschäftsführer der

Piratenpartei dazu:

„Die Piratenpartei unterstützt den Aufruf von Savetheinternet.info

[1] zu europaweiten Protesten gegen Artikel 13 der

Urheberrechtsreform im Digital Single Market. Wir hoffen, dass auch

andere Organisationen dem Aufruf folgen, um am 23. März gemeinsam ein

eindrucksvolles Signal gegen Uploadfilter zu senden. In München ist

bereits die erste Demo [2] um 13:30 Uhr auf dem Marienplatz

angemeldet. Sobald uns weitere angemeldete Demos bekannt sind, werden

wir darüber informieren.

Nutzt die Zeit bis zum 23. März, um den Demotermin und die Themen

#Artikel 13 #Saveyourinternet und #uploadfilter bekannt zu machen.

Informiert eure Familien und Bekannten, macht mit Kunstaktionen auf

das Thema in der Öffentlichkeit aufmerksam.“

„Der Artikel 13 und die mit ihm verbundenen Uploadfilter sind

nicht, wie Andrus Ansip vollmundig verspricht, der Eckstein [3] des

Digital Single Market, sondern sein Grabstein. Neben kleinen und

mittleren Unternehmen werden unter den jetzt vorgeschlagenen

Regulierungen [4] insbesondere die Nutzer leiden.

Viele Angebote drohen vom Markt zu verschwinden, da der Versuch,

das Internet und die Digitalisierung an das analoge Urheberrecht

anzupassen, in der Praxis scheitern muss. Um Europa tatsächlich fit

für die Digitalisierung zu machen, muss fair Use, also die nicht

autorisierte Nutzung für Bildung, Nachrichten und Kommentare

gewährleistet sein, denn darauf beruhen große Teile der digitalen

Wirtschaft.“

Der Bundesthemenbeauftragte für Urheberrecht der Piratenpartei

Deutschland, Jonathan Babelotzky dazu:

„Die Urheberrechtsreform führt zu einer massiven Einschränkung der

freien Meinungsäußerung im Internet und auch die Pressefreiheit sehe

ich beschnitten.

Zum Nachteil aller europäischen Bürger wird eine starke Ausdünnung

des Angebotes im Internet folgen. Weiterhin werden sich viele

Unternehmen mit Sitz außerhalb Europas gezwungen sehen, den Zugang

europäischer Bürger zu ihren Seiten einzuschränken.

Viele Plattformen, wie unter anderem Youtube, kündigten bereits

an, ihre Angebote im europäischen Raum drastisch einschränken oder

gar schließen zu müssen, beziehungsweise diese ausschließlich einem

begrenzten Personenkreis zur Verfügung stellen zu können. Europa

verliert an Wohlstand, Fortschritt, Kultur und Vielfalt. Innovationen

werden gebremst.“

Seine Kritik an Artikel 11, 12 und 13 der Reform erläutert

Babelotzky so:

„Artikel 13 verpflichtet Online-Dienste und Webseiten zu

sogenannten Uploadfiltern. Dienste, in welchen Benutzer Material

veröffentlichen können, sollen Lizenzen für alles erwerben, was

Benutzer möglicherweise hochladen – das heißt: alle urheberrechtlich

geschützten Inhalte aller 8 Milliarden Urheber der Welt. Eine

unmögliche Leistung.

Artikel 12 führt zur Zementierung von Knebelverträgen und unfairen

Praktiken großer Medienkonzerne und der Musikindustrie, Artikel 11

zwingt Blogger, Such-Maschinen und andere Online-Dienste für Zitate

aus Zeitungen oder Nachrichten-Seiten, welche sie verwenden, zu

bezahlen.“

Quellen/Fußnoten:

[1] Savetheinternet Kampagne https://www.savetheinternet.info/

[2] Demo in München https://www.facebook.com/events/297793067550334/

[3] Press Release Ansip

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_en.htm

[4] finaler Text Artikel 11 & 13

https://juliareda.eu/2019/02/eu-copyright-final-text/

