Urheberrechtsrefrom:Über 150.000 „gekaufte Bots“ protestieren auf Deutschlands Straßen

Die heutigen europaweiten Proteste kommentiert der

politische Geschäftsführer der Piratenpartei Daniel Mönch:

„Wir PIRATEN sind überwältigt, dass soviele Menschen heute ihren

Protest gegen Uploadfilter auf die Straße getragen haben. Über

150.000 allein in Deutschland [1] [2] sind friedlich durch die Städte

gezogen. Insbesondere möchten wir den ehrenamtlichen Aktivisten von

Savetheinternet.info (STI) danken, die die Demonstrationen, oft

zusammen mit PIRATEN-Gliederungen, überall in Europa vorbereitet

haben. Unser Dank gilt aber auch allen anderen, die in den letzten

Wochen jede freie Minute dafür eingesetzt haben, dass dieser Tag zu

einem Erfolg wird.

Die Behauptung von Daniel Caspary von der CDU/CSU, Demonstranten

wären gekauft, ist eine einzige Unverschämtheit gegenüber den

Demonstrierenden und vollkommen unrealistisch noch dazu. Selbst nach

den Schätzungen der Polizei müssten allein die heutigen Proteste

Millionen gekostet haben. Das liegt weit außerhalb der Mittel, welche

den Aktivisten von STI oder der Piratenpartei zur Verfügung stehen.

[3]

Die Bilder vom heutigen Tag sind ein eindrucksvolles Signal an die

Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Viele junge Menschen werden

im Mai das erste Mal zur Wahl gehen. Ob Abgeordnete bei der

Abstimmung für oder gegen Uploadfilter stimmen, wird für ihre

Wahlentscheidung entscheidend sein.“

Jonathan Babelotzky, Bundesthemenbeauftragter der Piratenpartei

für Urheberrecht und Uploadfilter sowie Politischer Geschäftsführer

der Piratenpartei Bayern ergänzt:

„Es ist unglaublich, dass so viele Menschen in ganz Europa

demonstriert haben. Das zeigt, hinter der Kritik an der

Urheberrechtsreform stehen nicht nur wir Piraten, sondern inzwischen

ein breites gesellschaftliches Bündnis. Als wir vor einem Jahr in

München noch mit 10 Leuten an wenig interessierte Passanten Flyer

verteilt haben, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass die

Protestbewegung einmal so groß wird.“

[1] Teilnehmerzahlen:

https://twitter.com/watch_union/status/1109483034523385856

[2] Tagesschau 23.03.: http://ots.de/bILSc4

[3] Rechenschaftsberichte der Piratenpartei:

http://finanzen.piratenpartei.de/rebe.php

