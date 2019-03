Urheberrechtsrichtlinie mit Augenmaß umsetzen

Keine Uploadfilter im nationalen Recht

Das Europäische Parlament hat heute die EU-Urheberrechtsrichtlinie

beschlossen. Dazu erklären die stellvertretenden Vorsitzenden der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Nadine Schön und Thorsten Frei sowie die

rechtspolitische Sprecherin Elisabeth Winkelmeier-Becker und der

digitalpolitische Sprecher Tankred Schipanski:

„Autoren, Künstler, Kreative, Musiker und andere Urheber haben

auch in der digitalen Welt einen Anspruch darauf, dass ihr geistiges

Eigentum geschützt wird. Auf der anderen Seite nehmen wir aber die

Sorgen derjenigen ernst, die eine Einschränkung bei der

Veröffentlichung von Inhalten und Einschränkungen der

Meinungsvielfalt fürchten. Eine Absicherung von Urheberrechten darf

nicht dazu führen, dass das freie Internet eingeschränkt, dass also

letztlich das Hochladen von Inhalten mit der Folge blockiert wird,

dass damit Einschränkungen für die freie Meinungsäußerung verbunden

sind.

Der Kompromiss, den die Kollegen in Europa nunmehr erzielt haben,

war Ergebnis langer und intensiver Verhandlungen. Die neue Richtlinie

sorgt dafür, dass solche Internetplattformen in die Pflicht genommen

werden, die ihr Geschäftsmodell auf der Verbreitung von

urheberrechtlich geschütztem Material aufgebaut haben. Sie müssen nun

einen fairen Anteil ihrer Gewinne an die Urheber abgeben. Wichtig ist

für uns: Wir wollen in der nun anstehenden deutschen Umsetzung der

Richtlinie dafür Sorge tragen, dass es nicht zu den vielfältig

angegriffenen Upload-Filtern und gefürchteten Einschränkungen der

Meinungsfreiheit kommt. Dafür hat die CDU-Deutschlands ein

Umsetzungsmodell entwickelt, das auf dem Grundsatz ,Bezahlen statt

Blockieren– basiert. Auf diese Weise wollen wir sicherstellen, dass

die Neuerung zu einem guten und fairen Interessenausgleich in

Deutschland führt.“

