Vorgezogene Abstimmung zur Urheberrechtsreform wäre das falsche Zeichen für die Jugend

Mit der heutigen Ankündigung des

Fraktionsvorsitzenden der CDU-Fraktion im Europaparlament, Manfred

Weber, die Abstimmung über die Urheberrechtsreform auf die nächste

Woche vorziehen zu wollen [1], wurde die Netzgemeinde in noch größere

Aufruhr versetzt, als es ohnehin schon der Fall ist. Europaweit sind

Demonstrationen für den 23.03. angemeldet, die sich für die Freiheit

im Netz und den Verzicht auf Regelungen nach den Artikeln 11 – 13 der

Reform einsetzen [2]

„Was die herrschende Politik hier vorhat zeigt, wie sehr ihr der

Arsch auf Grundeis geht,“ stellt Thomas Ganskow, Vorsitzender der

Piraten Niedersachsen und Anmelder der Demonstration in Hannover [3]

fest. „Es ist ganz klar, dass man regelrecht Angst vor der Macht der

Straße hat. Die bisherigen Demos in Berlin [4] oder Köln haben

bereits gezeigt, dass die Jugend des Netzes auf dem Weg ist, die

alten Zöpfe abzuschneiden. Es sind die letzten Zuckungen einer

aussterbenden Generation, die nicht wahrhaben möchte, dass Politik

alten Stils abgewirtschaftet hat.“

Die Teilnehmer und Aufrufer zu den Demonstrationen stammen aus

einem überparteilichen, zivilgesellschaftlichen Umfeld. Eine von

ihnen ist Saria Delaney aus Hannover, die als YouTuberin [5] und

angehende Schriftstellerin von den Folgen der angedachten Reformen

betroffen ist:

„Wenn CDU/CSU und SPD gewillt sind, den Koalitionsvertrag zu

Gunsten von Uploadfiltern zu brechen und selbst eine aussagekräftige

Online-Petition mit fast fünf Millionen Unterzeichnern bloß ein müdes

Lächeln seitens unserer Altparteien entlockt, fällt es mir immer

schwerer, eben jene Politiker noch als Volksvertreter zu sehen,

welche zum Wohle der Bürger handeln sollten. Stattdessen scheinen sie

gewillt zu sein, das Internet, wie wir es kennen, zu beschneiden, um

einer übermächtigen Medien-Lobby die Kontrolle und Deutungshoheit

zuzusichern. Wenn Kritiker als Bots, als Mob oder als Nazis

diffamiert werden, so sie zu Tausenden auf die Straße gehen, um

Kritik an Artikel 11-13 zu üben, ist es endlich an der Zeit,

Konsequenzen für diese Missrepräsentation unserer Absichten folgen zu

lassen.“

In Hannover ist ein kurzfristiger Protest vor der Zentrale des

CDU-Landesverbandes für Mittwoch, den 06.03.2019, um 15:30 Uhr

geplant.

Quellen:

[1] Tweet von Julia Reda, EU-Abgeordnete der Piratenpartei

https://twitter.com/Senficon/status/1102560646124720129

[2] Übersicht zu anstehenden Demonstrationen

https://savetheinternet.info/demos

[3] Facebook-Event der Piratenpartei RV Hannover

https://www.facebook.com/events/623824648058705/

[4] Bericht vom Deutschlandfunk über eine Demonstration in Berlin

http://ots.de/HHCYHc

[5] YouTube-Video von Saria Delaney zur Urheberrechtsreform

https://www.youtube.com/watch?v=99m8mfDaq1E

