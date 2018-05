US-Senator John McCain erhält den Henry A. Kissinger Preis 2018

Die American Academy in Berlin hat den Henry A.

Kissinger Preis 2018 an den republikanischen US-Senator aus Arizona

John McCain verliehen. Der Preis wurde privat übergeben; es findet

keine Preisverleihung statt.

Die Auszeichnung, die jährlich an eine herausragende

Persönlichkeit der internationalen Diplomatie verliehen wird, ehrt

Senator McCain für seinen über sechs Jahrzehnte auf den höchsten

demokratischen Prinzipien beruhenden Dienst für die Öffentlichkeit,

für seinen unnachlässigen politischen Mut und sein beharrliches

Geschick, parteiübergreifende Lösungen für schwierigste politische

Herausforderungen der Vereinigten Staaten zu erwirken. Auf der

Weltbühne setzte sich Senator McCain schon seit langem für eine

starke, selbstbewusste Europäische Union sowie für eine stabile und

engagierte NATO und die unerschütterliche Fortführung der

transatlantischen Partnerschaft ein.

Der Henry A. Kissinger Preis wird seit 2007 verliehen. Er wurde

ins Leben gerufen, um einen der Gründungsvorsitzenden der American

Academy in Berlin, den ehemaligen US-Außenminister Henry A.

Kissinger, zu würdigen. Seine Initiativen zur Erschaffung und

Aufrechterhaltung stabiler Ost-West-Beziehungen trugen grundlegend

zum Wandel in Europa, zur Beendigung des Kalten Krieges und zur

deutschen Einheit bei. Preisträger der Vorjahre waren Helmut Schmidt;

George H.W. Bush; Richard von Weizsäcker; Michael R. Bloomberg;

Helmut Kohl; George P. Shultz; Ewald-Heinrich von Kleist; James A.

Baker, III; Giorgio Napolitano und Hans-Dietrich Genscher; Samantha

Power sowie Wolfgang Schäuble.

Die American Academy in Berlin wurde 1994 vom ehemaligen

amerikanischen Botschafter Richard C. Holbrooke und anderen

bedeutenden Deutschen und Amerikanern gegründet, um aufbauend auf den

einzigartigen kulturellen, sozialen und politischen Beziehungen

zwischen Berlin und den USA den transatlantischen Dialog zu fördern.

Als private, gemeinnützige und überparteiliche Forschungsinstitution

vergibt die American Academy Stipendien an amerikanische

Wissenschaftler, Autoren und Künstler. Die Academy lädt zudem

führende amerikanische Experten für Kurzbesuche nach Berlin ein, um

einen kontinuierlichen und nachhaltigen Meinungsaustausch zwischen

Deutschland und den USA zu fördern.

