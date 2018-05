Baden-württembergische AfD-Landtagsfraktion beantragt Sondersitzung zur gewaltsamen Gefangenenbefreiung in Ellwangen

Die Fraktion der AfD im Landtag von

Baden-Württemberg hat eine Sondersitzung beantragt. „Unter dem Titel

–Gefangenenbefreiung Ellwangen – Verlust des staatlichen

Gewaltmonopols bei Abschiebungen– verlangen wir von Innenminister

Thomas Strobl, im Innenausschuss Rechenschaft über die von einer

afrikanischen Migrantengruppe verhinderte Abschiebung eines Togolesen

abzulegen“, erläutert AfD-Fraktionsvorsitzender Bernd Gögel.

Innenminister soll sich rechtfertigen

Laut Lars Patrick Berg, innenpolitischer Sprecher der

AfD-Fraktion, ist es „in öffentlichem Interesse, zu erfahren, wie der

Innenminister die fehlgeschlagene Abschiebung erklärt und mit seiner

immer wieder betonten –Konsequenz– beim Thema Abschiebung in Einklang

bringt“. Die AfD werde deshalb auch die Herstellung der

Öffentlichkeit zu dieser Sitzung beantragen. „Der Innenminister

beteuert, keine rechtsfreien Räume zu dulden. Was davon zu halten

ist, wurde in Ellwangen eindrucksvoll vorgeführt, wo dem Staat sein

Gewaltmonopol aus der Hand genommen wurde“, so Berg.

Offenbarungseid der Politik

Die Großrazzia am Morgen des 3. Mai am Ort des Geschehens sei eine

Verzweiflungstat, die von der Tatsache ablenken solle, dass Merkels

Politik den Staat der Gewalt von kriminellen Asylbewerbern

ausgeliefert hat.

Pressekontakt:

Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.

Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg

Konrad-Adenauer-Straße 3

70173 Stuttgart

Telefon: +49 711-2063 5639

Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.de

Original-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell