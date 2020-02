US-Vorwahl: Eine handfeste Blamage / Kommentar von Frank Herrmann

2020 will die Basis mit Umsicht entscheiden, wer ins

Wahlfinale ziehen soll. Dass Zeit ins Land gehen würde, um angesichts heftiger

Flügelkämpfe den Sieger zu ermitteln, war schon vor dem ersten Stimmungstest in

Iowa klar. Dass am Tag nach dem Auftaktvotum wegen technischer Pannen noch immer

kein Etappensieger feststand, ist dagegen eine handfeste Blamage.

http://mehr.bz/khs29p

