Valentum Kommunikation setzt Infokampagne zur Europawahl 2019 um

Im Auftrag des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Berlin führt die Regensburger Agentur eine „Unitour“ durch, die im Rahmen von „Diesmal wähle ich“ (This time I’m voting) umgesetzt wird. Diese Kommunikationskampagne wurde vom Europäischen Parlament im Zuge der anstehenden Europawahl ins Leben gerufen und soll junge Menschen dazu bewegen, am 26. Mai ihr Kreuzchen zu machen. Vor dem Hintergrund der geringen Wahlbeteiligung der unter 30-Jährigen bei der letzten Europawahl vor fünf Jahren zielt die Kampagne auf die Stärkung des demokratischen Engagements in dieser Zielgruppe ab. Darüber hinaus lädt das Projekt zur tatkräftigen Mitwirkung auf lokaler Ebene ein.

Bei der „Uniour“ werden deutschlandweit Hochschulen und Universitäten besucht und Studierende über die Europawahl am 26. Mai 2019 informiert. Hierbei sind mindestens zwei Institutionen pro Bundesland vertreten. Neben der Organisation der Tour und der Koordination der Standorte vertraut das Verbindungsbüro auch bei der Umsetzung vor Ort auf die Kompetenz von Valentum Kommunikation. An 25 Lehranstalten machte die Tour bereits Halt, darunter beispielsweise an den Universitäten in Hamburg, Leipzig und Stuttgart. Vor Ort werden Studierende über die anstehende Wahl, aber auch über die Arbeit der EU und die Aufgaben des Europäischen Parlaments informiert. Interessierte können sich am Informationsstand zudem auf der „Diesmal wähle ich“-Plattform registrieren, um weitere Inhalte zur Europawahl und Möglichkeiten zur Partizipation zu erhalten. Öffentliche Aufmerksamkeit konnte die „Unitour“ durch den Besuch verschiedener Medien generieren. Unter anderem führten Vertreter von TV Halle, der Südwest Presse, der Mitteldeutsche Zeitung und dem Deutschlandfunk vor Ort Interviews durch.

Als Agentur mit dem Schwerpunkt politische Kommunikation ist es für das Team von Valentum Kommunikation eine Herzensangelegenheit, junge Menschen darüber aufzuklären, wie die Entscheidungen der EU den Alltag beeinflussen und dass jede einzelne Stimme bei der Wahl zählt. Die Full-Service-Agentur aus Regensburg blickt gespannt auf die kommenden Wochen bis zur Wahl im Mai, in denen noch Besuche an 23 weiteren Universitäten und Hochschulen folgen.