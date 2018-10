vbm gratuliert Johann Horn zur Ernennung zum IG Metall Bezirksleiter Bayern – Brossardt: „Freuen uns auf konstruktives Miteinander“

Der Verband der bayerischen Metall- und

Elektro-Industrie e. V. gratuliert Johann Horn zu seiner Ernennung

zum neuen IG Metall Bezirksleiter in Bayern. Der vbm setzt darauf,

dass der Weg der Tarifpartnerschaft weiter erfolgreich beschritten

wird, auch wenn beide Partner naturgemäß oft gegensätzliche

Positionen einnehmen. Gleichzeitig danken die bayerischen

Arbeitgeberverbände Jürgen Wechsler für die gute Zusammenarbeit.

Dazu vbm Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt: „Die gemeinsame

Arbeit war gewiss manchmal schwierig, aber stets sachorientiert und

von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Wertschätzung getragen.“

Brossardt weiter: „Wir müssen uns auch in den kommenden

Tarifrunden gemeinsam für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der

Unternehmen und der Arbeitsplätze der M+E Industrie in Bayern

einsetzen. Das gilt insbesondere aufgrund des international höchst

volatilen Umfelds und des steten Wandels durch die Digitalisierung.

Hier setzen wir auf die Dialogbereitschaft der IG Metall unter ihrem

neuen IG Metall Bezirksleiter Johann Horn. Wir freuen uns auf ein

weiterhin konstruktives Miteinander.“

