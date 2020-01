Versuch des Unmöglichen/Martin Ling über den Klimawandel und das Weltwirtschaftsforum¶

Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche! Diese Formel

soll unter anderem der argentinisch-kubanische Revolutionär Che Guevara bemüht

haben. Und diese Formel liegt dem Ansatz der schwedischen Klimaaktivistin Greta

Thunberg zugrunde, die beim Weltwirtschaftsforum in Davos radikale Anstrengungen

beim Kampf gegen den Klimawandel anmahnte: “Wir müssen unsere Emissionen nicht

reduzieren. Unsere Emissionen müssen aufhören.” Selbst der Utopistin Thunberg

ist klar, dass das nicht von heute auf morgen geht, aber gehandelt werden muss

jetzt: Alle Investitionen in die Gewinnung fossiler Brennstoffe müssten sofort

gestoppt werden. Die Fakten geben Thunberg recht. Allen Klimaabkommen von Kyoto

über Paris bis Madrid zum Trotz sind die CO2-Emissionen global Jahr für Jahr

weiter gestiegen, lediglich die Anstiegsraten konnten reduziert werden. Dass das

nicht reicht, um den Klimawandel und seine verheerenden Folgen für Umwelt und

unzählige Menschen einzudämmen, ist unter seriösen Wissenschaftlern

unumstritten. Spätestens 2020 müssten nach deren Szenarien die CO2-Emissionen

massiv zu sinken beginnen. Das ist nicht in Sicht. Thunberg war 2020 zum zweiten

Mal in Davos. 2019 waren die weltweiten Demonstrationen von Fridays for Future

noch Zukunftsmusik. Nur wenn das Unmögliche geschafft wird – der Übergang in

eine solare, solidarische Produktionsweise und Gesellschaft -, gibt es eine

realistische Chance für die nachkommenden Generationen.

