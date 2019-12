Verwaltungsrat des BKK Landesverbandes Bayern wählt Dr. Mark Reinisch zum Vorsitzenden

Dr. Mark Reinisch (56), Direktor sowie Geschäftsbereichsleiter

des Sparkassenverbands Bayern für den Bereich Personal, Infrastruktur und

Rechnungswesen, wird alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrates des BKK

Landesverbandes Bayern. Er folgt auf Alois Huber, der zum 30. November 2019 sein

Amt niedergelegt hat. Über die Amtsnachfolge hat der Verwaltungsrat, das Gremium

der Selbstverwaltung des BKK Landesverbandes Bayern, in seiner Sitzung am 3.

Dezember 2019 in München entschieden.

Dr. Mark Reinisch vertritt die Gruppe der Arbeitgebervertreter im Verwaltungsrat

des BKK Landesverbandes. Zusammen mit Jörg Schlagbauer (42), der über die Audi

BKK als Versichertenvertreter dem Verwaltungsrat vorsitzt, steht Dr. Reinisch

im jährlichen Wechsel dem Verwaltungsrat des BKK Landesverbandes Bayern vor. Der

28-köpfige, paritätisch besetzte und ehrenamtlich tätige Verwaltungsrat vertritt

die Interessen der 16 Betriebskrankenkassen mit Sitz in Bayern.

Seit über fünfzehn Jahren ist Dr. Mark Reinisch in der Selbstverwaltung aktiv.

Über die Verwaltungstätigkeit der BKK Kassana (vormals BKK Drahtwerke Röslau)

hat er neben zweier Fusionen (BKK Autoclub und BKK Salvina) durch

Mitgliederwachstum innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe einen erheblichen

Beitrag zur Stärkung der BKK-Idee beigetragen. Im Jahr 2015 fusionierte die BKK

Kassana mit der BKK VerbundPlus. Die BKK VerbundPlus gehört mit rund 117.000

Versicherten zu den fünfzig größten gesetzlichen Krankenkassen. Über seine

Verwaltungsratstätigkeit bei der BKK Kassana und der BKK VerbundPlus ist Dr.

Mark Reinisch seit 2009 Mitglied des BKK Landesverbandes Bayern.

Verwaltungsrat und Vorstand des BKK Landesverbandes Bayern dankten Alois Huber

mit einer feierlichen Verabschiedung für sein Engagement für das BKK-System.

Alois Huber war als Personalleiter der Audi AG und Arbeitgebervertreter der Audi

BKK seit 2005 in der Selbstverwaltung der Betrieblichen Krankenversicherung

aktiv; seit 2009 stellte er den Arbeitgebervorsitz beim BKK Landesverband.

Der BKK Landesverband Bayern vertritt als Körperschaft des öffentlichen Rechts

die Interessen der Betriebskrankenkassen und ihrer Versicherten in Bayern.

Aktuell zählt der BKK Landesverband Bayern 16 Betriebskrankenkassen als

Mitglieder mit über 3,1 Millionen Versicherten (Kassensitz). In Bayern selbst

leben mehr als 2,4 Millionen Menschen, die bei einer Betriebskrankenkasse (BKK)

versichert sind. Damit verfügen die Betriebskrankenkassen im Freistaat über

einen GKV-Marktanteil von rund 22 Prozent.

