Viele Beschäftigte arbeiten immer noch körperlich hart / BIBB/BAuA-Befragung 2018 zu körperlicher Belastung ausgewertet

Schwere körperliche Arbeit belastet noch immer

viele Beschäftigte in Deutschland. Dies zeigt das zweite Faktenblatt

zur BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018, das die Bundesanstalt für

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) jetzt unter dem Titel

„Körperlich harte Arbeit in Deutschland – immer noch weit verbreitet“

veröffentlicht hat. Zugleich gibt es auch Informationen, wie gute

Arbeitsgestaltung und Verhaltensregeln gesundheitlichen Beschwerden

durch körperliche Arbeit entgegenwirken können.

Körperliche Belastungen bei der Arbeit gehören für viele

Erwerbstätige zum Arbeitsalltag. So gibt mehr als jeder Zweite (54%)

an, häufig im Stehen zu arbeiten. Das ist für mehr als jeden vierten

Betroffenen (27 %) belastend. Auch wenn nur etwa jeder Vierte (23 %)

häufig schwere Lasten hebt oder trägt, fühlt sich mehr als die Hälfte

(53 %) davon belastet. Schwere körperliche Arbeit kommt unter anderem

besonders häufig in Bau- und Gartenbauberufen vor, aber auch in der

Pflege und Gastronomie vor. Das Faktenblatt nennt auch Zahlen zu

Arbeit mit den Händen und in Zwangshaltung.

Insgesamt zeigt sich, dass körperliche Arbeit auch in der

Wissensgesellschaft präsent ist. Im Vergleich zur

Erwerbstätigenbefragung von 2012 lassen sich nur geringe

Veränderungen feststellen. Die Ergebnisse haben sich insgesamt wenig

verändert: Die größte Abweichung gibt es bei der Frage nach Arbeiten,

die mit den Händen durchzuführen sind und viel Geschick,

Geschwindigkeit oder große Kraft erfordern. Hier sank die Zahl der

Betroffenen von 42 Prozent im Jahr 2012 auf 39 Prozent in 2018.

Nach wie vor sind Männer in Vollzeit am ehesten harter Arbeit

ausgesetzt. Im Teilzeitbereich berichten jedoch Frauen häufiger über

körperlich belastende Arbeitsbedingungen. Zudem empfinden Frauen

unabhängig von der geleisteten Stundenzahl körperlich harte Arbeit im

Vergleich zu Männern häufiger als belastend.

Die Daten zeigen auch, dass es ein großes Präventionspotenzial im

Bereich körperlicher Belastungen gibt. Entlastung kann eine

gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung bringen beispielsweise durch

den Einsatz von ergonomischen Arbeitsmitteln oder Trage- und

Transporthilfen. Die Beschäftigten können sich beispielsweise durch

rückenschonende Hebe- und Tragetechniken, gezielte

Ausgleichsbewegungen, aber auch durch Pausen entlasten. Dazu weist

das Faktenblatt auf verschiedene BAuA-Broschüren zum Thema hin.

baua: Fakten „Körperlich harte Arbeit in Deutschland – immer noch

weit verbreitet“ gibt es als PDF im Internetangebot der BAuA unter

www.baua.de/dok/8816194.

Hintergrund:

Bei der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018 handelt es sich um

eine repräsentative Erhebung unter rund 20.000 Erwerbstätigen in

Deutschland. Durch sie werden differenzierte Informationen über

ausgeübte Tätigkeiten, berufliche Anforderungen, Arbeitsbedingungen

und -belastungen, den Bildungsverlauf der Erwerbstätigen sowie über

die Verwertung beruflicher Qualifikationen gewonnen.

Forschung für Arbeit und Gesundheit

Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich

des BMAS. Sie betreibt Forschung, berät die Politik und fördert den

Wissenstransfer im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der

Arbeit. Zudem erfüllt die Einrichtung hoheitliche Aufgaben im

Chemikalienrecht und bei der Produktsicherheit. An den Standorten

Dortmund, Berlin und Dresden sowie in der Außenstelle Chemnitz

arbeiten über 700 Beschäftigte. www.baua.de

Pressekontakt:

Jörg Feldmann

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Gruppe 6.1, Pressearbeit

Friedrich-Henkel-Weg 1-25

44149 Dortmund

Tel.: 0231 9071-2330

E-Mail: presse@baua.bund.de

Original-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell