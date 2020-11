Viele neue Corona-Fälle: Nahe Einschläge / Kommentar von Thomas Steiner

Mehr als dreimal so viele Neuinfektionen wie auf dem Höhepunkt der ersten Welle verzeichnete das Robert-Koch-Institut am Mittwoch. Und die Kurve ist nun extrem steil. (…) Auch in den südbadischen Kliniken haben sich die Zahlen binnen einer Woche verdoppelt. Zwar geben sich die Mediziner noch optimistisch. Doch wie lange noch? Deutschland muss seinen Teil-Lockdown ernstnehmen, jeder Einzelne sollte das. Nur dann werden wir – hoffentlich – von der “Explosion” der Infektionszahlen einigermaßen verschont bleiben, von der die WHO für Europa spricht. Die Einschläge bei unseren Nachbarn in der Schweiz sollten uns in den Ohren klingeln. http://www.mehr.bz/khs311p

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/4755061

OTS: Badische Zeitung

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell