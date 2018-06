Vom Kloster Hiddensee in den Berliner Dom – Sommertournee des Philharmonischen Kinderchores

Vom 30. Juni bis zum 7. Juli 2018 sind 46 junge Sängerinnen und Sänger des Philharmonischen Kinderchores mit Konzerten zu Gast an verschiedenen Orten Norddeutschlands. Unter Leitung ihres Chordirektors Gunter Berger absolvieren sie ein abwechslungsreiches Programm.

Die Reise beginnt mit zwei Konzerten in Hamburg, wo der Kinderchor u. a. mit Cantemus, dem Kinderchor unserer Partnerstadt gemeinsam auftritt. Es folgen Konzerte in St. Lorenz in Lübeck und der Schlosskirche Schwerin sowie – als besonderes Highlight – das Konzert im Kloster auf der Insel Hiddensee. In Stralsund gestaltet der Philharmonische Kinderchor einen Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche. Den krönenden Abschluss der Reise bildet schließlich das Konzert am 7. Juli im Berliner Dom.

Auf den Konzertprogrammen stehen Werke von Johann Sebastian Bach über Franz Schubert bis hin zu zeitgenössischen Komponisten wie Kurt Bikkembergs und Egil Hovland.

Die Sommerreisen gehören zur festen Tradition des Philharmonischen Kinderchores und finden jedes Jahr zu Beginn der Sommerferien statt.

Reiseplan:

30. Juni 2018, Samstag

Hamburg ? Kirche St. Sophien

1. Juli 2018 Sonntag

Hamburg ? Kirche Mariä Himmelfahrt

3. Juli 2018, Dienstag

Lübeck ? Kirche St. Lorenz

4. Juli 2018, Mittwoch

Schwerin ? Schlosskirche

5. Juli 2018, Donnerstag

Hiddensee ? Kloster

6. Juli 2018, Freitag

Stralsund ? Kirche St. Marien (Gottesdienst)

7. Juli 2018, Samstag

Berlin ? Berliner Dom