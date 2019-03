Frankfurter Rundschau: Nicht so viel Zeit lassen

Bei der Sommerzeit geht es um

Gesundheitsaspekte, Sicherheitsbedingungen oder die europäische

Binnenwirtschaft. Das alles lässt sich nicht, wie

EU-Kommissionspräsident Juncker suggerierte, im Handumdrehen lösen.

Die Bundesregierung favorisiert die dauerhafte Sommerzeit. Aber die

würde in Portugal und Spanien im Winter die Sonne mitunter erst gegen

10 Uhr aufgehen lassen. In einer dauerhaften Winterzeit wäre hingegen

im östlichen Polen im Sommer die Nacht bereits um 3 Uhr beendet. Ein

Kompromiss wird nicht so schnell gefunden werden. Die Erwartung ist

jedoch geweckt. Dahinter sollte die EU nicht mehr zurück. Der

Vorschlag, bis 2021 das Ende der Zeitumstellung zu regeln, scheint

realistisch zu sein. Mehr Zeit sollte sich die EU nicht lassen.

