Vorhang auf für die 26. José Carreras Gala / Live am Donnerstag, den 10.12.2020 – ab 20.15 Uhr im MDR (FOTO)

„Gerade in diesen besonderen Zeiten ist die Solidarität mit Leukämiepatienten besonders wichtig. Ich freue mich deshalb sehr, dass mich wieder viele meiner Künstlerfreunde dabei unterstützen, Spenden zu sammeln“, erklärt José Carreras . Der Weltstar ist am Donnerstag, 10. Dezember 2020 , Gastgeber der 26. José Carreras Gala. Der MDR überträgt Deutschlands emotionalstes Benefiz-Ereignis ab 20.15 Uhr live .

Auch in diesem Jahr führt José Carreras als Gastgeber wieder durch die Gala. Wegen Corona ist der Weltstar durch eine Live-Schalte aus Barcelona direkt und während der gesamten Sendezeit mit der José Carreras Gala in Leipzig verbunden. Aufgrund der Coronabestimmungen ist es leider derzeit nicht möglich, zu reisen. In Leipzig stehen Brisant-Moderatorin Mareile Höppner und ARD-Morgenmagazin-Moderator Sven Lorig auf der Bühne.

Beim Gala-Programm hat es wegen der Reisebeschränkungen kurzfristig wenige Änderungen gegeben. So kann Wencke Myhre nicht aus Norwegen einfliegen. Absagen mussten auch Chris de Burgh und Santiano . Dafür konnte es Max Raabe kurzfristig ermöglichen, nach Leipzig zur José Carreras Gala zu kommen, um José Carreras zu unterstützen.

Die Liste der internationalen und nationalen Stars bleibt beeindruckend. Für den guten Zweck auftreten werden (in alphabetischer Reihenfolge): Jeanette Biedermann , Howard Carpendale , Beatrice Egli , David Garrett, LEA , Amy Macdonald , Kerstin Ott , Max Raabe , Sasha , Rolando Villazón und Stefan Zauner .

An den Spenden-Telefonen sitzen: Perry Bräutigam , Ronja Forcher, Luan Gummich , Regina Halmich , Minh Khai , Matthias Killing , Stefan Mross , Thomas Rühmann , Tina Ruland, Franziska Schenk , Axel Schulz , Kamilla Senjo , Stephanie Müller-Spirra , Kati Wilhelm und Anna-Carina Woitschak.

Für einige Stars ist der Auftritt in der José Carreras Gala eine Premiere. So ist Amy Macdonald zum ersten Mal in Leipzig dabei. Der Weltstar aus Schottland: „Ich freue mich sehr darauf, wieder nach Deutschland zu kommen, um meine neue Single ,Fire– zu präsentieren. Aber vor allem fühle ich mich geehrt, Teil eines so fantastischen Abends zu sein. José Carreras ist ein so inspirierender Mann, und der Abend ist für einen so wichtigen Zweck. Ich hoffe deshalb, dass wir viel Geld sammeln, um möglichst viele Leben zu retten.“

Rolando Villazón : „Dieses Jahr ist sehr schwierig für uns alle. Die ganze Welt ist von Corona vereinnahmt. Dennoch oder gerade deshalb dürfen wir nicht vergessen, dass das nicht alles ist, dass der Kampf gegen andere Krankheiten ebenfalls weitergeht. Daher freue ich mich sehr, dieses Jahr bei der José Carreras Gala dabei sein zu dürfen, einen meiner Lieblingstenöre aller Zeiten, den unvergleichlichen José Carreras und seine Stiftung zu unterstützen, und ihnen für die tolle Arbeit zu danken, die sie in der Forschung, für die Patienten und deren Familien leisten.“

Dr. Ulrike Serini, Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie-Stiftung : „Aufgrund der Corona-Pandemie findet die 26. José Carreras Gala unter besonderen Vorzeichen statt. Wir sind deshalb allen Künstlern, Unterstützern und Spendern sehr dankbar, dass sie auch in diesem schwierigen Jahr die Leukämie-Patienten und deren Familien nicht alleine lassen. Ziel der José Carreras Gala ist es, zum einen Spenden für den Kampf gegen Leukämie zu sammeln, zum anderen die Öffentlichkeit für das Thema Leukämie zu sensibilisieren.“

Seit der Premiere im Jahr 1995 unterstützen den Weltstar José Carreras jedes Jahr in der José Carreras Gala bekannte internationale und nationale Künstler im Kampf gegen Leukämie und andere bösartige Blut- und Knochenmarkserkrankungen. Über die alljährliche José Carreras Gala und weitere Benefizaktionen wurden in den vergangenen 25 Jahren bereits über 220 Millionen Euro an Spenden generiert. Über 1.300 Projekte konnte die José Carreras Leukämie-Stiftung bislang fördern, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, eine Realisierung von Stipendien und die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen sowie Elterninitiativen zum Ziel haben. Produzent der José Carreras Gala ist auch in diesem Jahr wieder Kimmig Entertainment.

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Die Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte der Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammelt und über 1.300 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Talenten im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

Spendeninformationen

Online-Spenden : https://spenden.carreras-stiftung.de

Spenden-Telefonhotline : (+49) 01802 400 100 I (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR; Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können die Kosten abweichen)

Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., Commerzbank AG München, IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01, BIC: DRESDEFF700

